Vox se considera "de facto" la "única oposición" al Gobierno y reclama al PP "coherencia" y actuar unidos

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado este jueves que su formación se considera "de facto" la "única oposición" al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha vuelto a reclamar al PP "coherencia" con sus denuncias a la amnistía y sus actuaciones, que creen que han de desarrollarse de forma conjunta.

Vox viene reclamando al PP pasos coordinados contra la amnistía a los implicados en el 'procés', negociada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que ellos ven "inconstitucional". Pero, de su lado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya rechazó el martes una respuesta conjunta con Vox a la medida de gracia porque tienen su "autonomía" y deciden sus acciones y estrategia.

"Tenemos un PP que se pegó una campaña entera tendiéndole la mano al PSOE, con lo que parece que es su opción preferente", ha afirmado la portavoz en rueda de prensa en el Congreso, donde ha abundado en las críticas que vienen haciendo a los 'populares'.

"El PP denuncia este golpe (la amnistía a los implicados en el 'procés'), este atropello, pero luego no actúa en consecuencia", ha continuado, antes de señalar que, a su juicio, hay dos maneras de enfrentarse a la situación: "O desde la unidad de la oposición o desde el partidismo". "Y ellos sabrán por qué opción se van a decantar", ha lanzado.

Rodríguez de Millán ha recalcado que, por parte de Vox, denuncian la situación y creen "de verdad en la unidad de España, en el Estado de Derecho, en el orden constitucional y en la igualdad de todos los españoles ante la ley". "Tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que ser coherentes con lo que denunciamos y el PP sabrá", ha añadido, antes de prometer que la oposición de Vox será "dura como nunca".

EL SENADO

De forma paralela, ha vuelto a insistir al PP en que haga valer su mayoría en el Senado para parar la tramitación de la proposición de ley de la amnistía en la Cámara Alta, aunque reconocen que si el PP lo hiciera se desencadenaría una crisis institucional. Mientras, los 'populares' ya han trasladado que no tienen intención de parar la proposición de ley. "El Senado es, a priori, el único dique de contención que, fácticamente, tenemos para enfrentar el golpe", ha insistido.

Rodríguez de Millán también ha defendido que Vox no busca una "insumisión" de la Cámara Alta, si no que han pedido a los letrados de allí que emitan un informe sobre la inconstitucionalidad de la norma y, en consecuencia, la Mesa no la admita a trámite "por ser manifiestamente inconstitucional". "Que el PP utilice su mayoría absoluta en defensa de la legalidad y del orden constitucional", ha resumido la portavoz.