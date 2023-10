Vox comparte las reflexiones de Ortega Smith sobre el partido y niega divergencias internas o familias

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha trasladado este lunes que el partido "comparte" las reflexiones de Javier Ortega Smith sobre la formación, al tiempo que ha negado la existencia de "familias" o divergencias internas en su seno.

En concreto, el vicepresidente de Vox y diputado nacional avisó en una entrevista a Europa Press de que la formación de Santiago Abascal "no puede dormirse en los laureles" ante la pérdida de apoyos en las elecciones generales del 23J y pidió a los suyos "firmeza" para no apartarse de sus principios y no convertirse en una "agencia de colocación de amigos".

En rueda de prensa, Garriga ha señalado que Vox "comparte" esa reflexión y ha garantizado que no se convertirán en una "agencia de colocación de amigos como son otros partidos", que están "más preocupados" por "intereses partidistas". En esta línea, ha puesto en valor el "compromiso" de los cargos de Vox y su vocación de ser un "instrumento al servicio de España", en línea con lo manifestado por Ortega Smith.

INTERPRETACIONES

Pero el secretario general de Vox sí ha reconocido que las palabras del también portavoz en el Ayuntamiento de Madrid puedan dar lugar a "una interpretación", aunque ha descartado que este asunto vaya más allá y la existencia de "familias" o discrepancias en el seno del partido.

"Los que apelan a eso (las corrientes) son incapaces de marcar lo que decíamos antes y lo que decimos ahora, y es lo mismo en 2014 que en 2023, porque la razón de ser de este movimiento es que va más allá de las siglas", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que Ortega Smith, Abascal y cualquier afiliado "son conscientes" de que en el partido "defienden lo mismo". "En un momento tan clave los ataques son tantos que tienen que buscar alguna fuga y no la van a encontrar", ha zanjado Garriga.