Vox censura que Marlaska relacione acercar presos de ETA con evitar exclusión

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado que este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya vinculado el acercamiento de presos de ETA a evitar la exclusión social, al aludir a que los traslados son en aplicación de la ley.

En su intervención en la Cámara Baja, el titular de Interior ha defendido que "los traslados son en aplicación de la ley" y que "es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social".

Sus palabras han despertado las críticas de Vox, que ha apuntado que con terroristas con delitos de sangre "no se trata de facilitar la vida a quienes todavía no han ayudado a esclarecer cientos de muertes cuya autoría no se conoce", "que han hecho llorar a España" y "han vertido sangre española".

"Se trata justamente de excluirlos y esa es la teoría por la cual se hizo la política de dispersión de etarras, traerlos a las prisiones del País Vasco para dejárselas a continuación al PNV para que las libere es exactamente lo contrario que habría que hacer si tuviéramos un Gobierno decente", ha recalcado Espinosa de los Monteros.

Ante el argumento de Marlaska de que la política de dispersión "desaparece" al ser "vencida" ETA, Vox replica que "estaremos en otra etapa cuando aclaren los asesinatos, cuando pidan perdón y cuando reparen a las víctimas" y será entonces cuando se pueda empezar a hablar "siempre y cuando su brazo armado aquí presente condene el terrorismo y jure que nunca más volverá apoyarlo".

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha pedido sin embargo honestidad, con el argumento de que todos los gobiernos del PP han acercado presos "porque las familias no se merecen un castigo adicional".

"Lo que está haciendo el Gobierno no es nada distinto a lo que hicieron los Gobiernos de Zapatero, Aznar o Rajoy", ha subrayado Errejón.