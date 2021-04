Vox celebra un mitin en zona confinada y defiende que es un derecho político

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido celebrar mítines en zonas con restricciones, como ha hecho este jueves el partido en Villanueva del Pardillo, porque ha dicho que esta limitación no es razón para suspender los "derechos políticos".

"El decreto de confinamiento dice que se puede entrar, como hemos hecho en Villanueva del Pardillo, por razones institucionales", ha afirmado Abascal en este mitin, al que han asistido más de un centenar de personas.

La Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan estas medidas para contener la covid en determinados núcleos de población no contempla las razones institucionales para la entrada o salida de una zona básica de salud con restricciones.

Abascal también se ha preguntado si "no es suficientemente importante" entrar en esta localidad a "defender la democracia, a ejercerla y a practicarla".

"¿O es que además de confinarnos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, de imponer el toque de queda, de no permitirnos trabajar, van a permitir que los vecinos de Villanueva del Pardillo no podáis escuchar un acto político?", ha planteado.

Ha añadido que Vox necesita estos "actos políticos" pero el resto de los partidos no, porque al suyo no le "gusta" cómo lo "traducen los medios", que no les sirven como intermediarios, porque Vox dice una cosa y si no se escucha "directamente, el medio de comunicación dice que los de Vox son fascistas o racistas".

"Nosotros necesitamos estar en esta plaza con vosotros para ejercer derechos políticos y que vosotros tengáis derecho a una información veraz y nadie va a impedir que estemos aquí, y venimos sin pedir perdón ni permiso porque no hemos incumplido ni una sola norma", ha aseverado Abascal.

Al principio de su intervención, ha pedido a los asistentes que mantengan la "distancia de seguridad" porque así se lo ha pedido la Guardia Civil que "cumplen órdenes" y que tienen todo su "respeto", pero ha asegurado que los que les dan órdenes a ellos "luego no cumplen las normas".

"Porque cuando voy al Congreso de los Diputados, en un espacio cerrado veo (al presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez al lado del (exvicepresidente y ahora candidato de Unidas Podemos, Pablo) Iglesias. Ellos no mantienen ninguna distancia de seguridad (...) y ponen restricciones a los españoles que luego no cumplen", ha argumentado.

Por otro lado, Abascal también se ha referido a un manifestante que asistía a este acto con una pancarta que rezaba "discrepo educadamente" y "los mena son niños", y le ha agradecido que no haga lo que "normalmente" hacen los que piensan como él, que, a su juicio, es "tirar piedras".

"Le invitamos a ese señor tan simpático y educado a que haga lo mismo en un mitin de Podemos, pero que no vaya con el cartelito, sino que saque la bandera de España, a ver lo que pasa. Menos mal que aquí está la gente pacífica", ha señalado Abascal.

Más Madrid denunció ante la Junta Electoral Provincial de Madrid la celebración de un mitin de Vox el 21 de abril en Paracuellos del Jarama, un municipio con restricciones a la movilidad en esa fecha, por lo que la Junta Electoral ha acordado trasladar la denuncia a la Consejería de Sanidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado este jueves a Efe que el Departamento "abrirá expediente informativo" de los posibles incumplimientos que le lleguen, como también fue el caso del mitin del PSOE en un polideportivo situado en una zona cerrada perimetralmente de Getafe.EFE

mmrr/xh/jdm