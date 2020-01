Vox no bloqueará el CGPJ y dice que participará activamente en su renovación

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este miércoles que no bloquearán la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha destacado que participarán "activamente" en las negociaciones para el nombramiento de sus nuevos miembros.

Espinosa de los Monteros ha hecho estas afirmaciones a los periodistas al término de la primera reunión de la Junta de Portavoces tras la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El portavoz de Vox ha subrayado que no comparten el sistema actual de elección de los miembros del CGPJ y ha abogado por "despolitizarlo" y que sean los mismo jueces los que decidan su composición.

Pero ha incidido en que mientras se produce esa reforma, que su grupo tratará de impulsar en esta legislatura, participarán "en el proceso que hay en vigor".

"No nos parece el óptimo, pero nosotros no bloqueamos, sino que participaremos en él activamente", ha asegurado.

No obstante, ha recalcado que el PSOE aún no les ha llamado "ni para eso ni para nada", lo que ha atribuido a que los socialistas "no han entendido todavía" que son el tercer grupo parlamentario, pero se ha mostrado convencido de que "poco a poco" asumirán la realidad y les llamarán.