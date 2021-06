Vox da la bienvenida al PP y Cs a la protesta del 13J aunque sean más tibios

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dado este martes "la bienvenida" al PP y Ciudadanos a la protesta convocada en la plaza de Colón el 13 de junio contra los indultos a presos del "procés", una vez que han "cambiado de opinión" y aunque sean "más tibios".

En rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por la presencia confirmada por los otros dos partidos en la concentración convocada por Unión 78, Espinosa ha fingido sorpresa: "¿O sea que al final el PP y Ciudadanos vienen a la manifestación? ¡Ah, qué bien!".

Luego ha dejado claro que Vox dijo desde el primer momento que se manifestaría en la calle contra los indultos que previsiblemente concederá el Gobierno, mientras que el PP y Ciudadanos "dijeron que iban a tomar otro tipo de iniciativas".

"No alegra mucho que hayan tomado una decisión tan ágil y tan contundente", ha ironizado de nuevo Espinosa.

Acerca de las reticencias del PP y Ciudadanos a repetir la foto junto a Vox en otra protesta en la plaza de Colón, ha dicho: "Preferimos no tenernos que fotografiar con aquellos que no piensan exactamente lo mismo que nosotros o que sean más tibios, pero nosotros vamos a esa manifestación porque hemos sido los primeros".

El portavoz de Vox ha dicho que en cualquier caso da "la bienvenida a quienes cambian de opinión" y al ser preguntado a continuación por si esa menor tibieza no la tenían esos partidos en febrero de 2019, cuando se manifestaron conjuntamente sus líderes, y fueron fotografiados, Espinosa se ha limitado a contestar que no le queda claro.

Ha añadido que el 13 de junio acudirá a Colón "la plana mayor" de Vox contra unos indultos que "son intolerables".

Espinosa ha dicho que no cree que el PP esté cambiando en los últimos días su postura de apartarse de Vox, pese a que puedan coincidir el 13J, y como un ejemplo ha puesto la entrevista al presidente del PP, Pablo Casado, publicada este lunes por el Financial Times: "No contestó sí o no cuando se le preguntó si Vox era un partido democrático". EFE