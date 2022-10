Vox avisa de que si gobierna no permitirá la existencia de zonas inseguras donde la Policía no pueda entrar

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido este martes que su partido no permitirá que haya en España zonas inseguras en las que las fuerzas de seguridad no se atrevan a entrar, como cree que "ya está empezando a pasar" en algunos lugares y existe en otros países europeos como Bruselas.

Espinosa de los Monteros ha lanzado esta advertencia en rueda de prensa después de la muerte de un militar en un tiroteo en la barriada de El Príncipe, en Ceuta, que ha recordado que "se suma a una ola" de ataques y agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Frente a este hecho, ha reivindicado que si los autores son españoles deben ir a prisión y, si son extranjeros ilegales, deportados a sus países de origen.

Pero más allá de este hecho concreto, ha reivindicado que Vox no permitirá si está en su mano la existencia de las denominadas 'No go zones', vedadas para las fuerzas de seguridad. "Cuando Vox gobierne no habrá un barrio en España donde la Policía deba tener miedo a entrar, es intolerable", ha denunciado.

Según ha reconocido, este fenómeno ya se está empezando a dar en algunos territorios y existe en países europeos, sirviendo "de refugio" para terroristas.