Vox avisa de que no apoyará un Gobierno andaluz que no escuche sus demandas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido hoy contra el acuerdo alcanzado entre el PP y Cs de forma que el 'popular' Juanma Moreno presidirá la Junta de Andalucía y Cs, el parlamento andaluz: "Vox no va a votar un gobierno que no se siente a atender las demandas de 400.000 andaluces", ha avisado.,"A ver, lo vamos a repetir porque algunos no se quieren enterar", ha alertado Abascal en un mensaje en redes sociales.,El líder de Vox ha pedido además que no se haga caso