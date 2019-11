Vox avisa a los partidos regionalistas de que les pondrá en evidencia si apoyan al PSOE a cambio de "migajas"

Abascal asegura que llevarán al TC las reformas de Estatutos y que forzarán referéndum para cualquier reforma de la Constitución

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este lunes al Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) de que su formación les pondrá en evidencia si se avienen a apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno a cambio de "prebendas" y "migajas" para sus territorios.

Así lo ha advertido Abascal en una nueva de prensa en el Congreso en la que ha vuelto a pedir a estas formaciones regionalistas que "reflexionen" y no se "entreguen de manera acrítica a cambio de migajas para sus respectivas regiones" al pacto para el gobierno de coalición sellado entre socialistas y Unidas Podemos.

Pero, además de instarles a pensarse bien su posible voto a favor de la investidura, ha ido más allá dejando claro que si finalmente contribuyen a que Sánchez siga en Moncloa, ellos se afanarán para que "turolenses, canarios y cántabros conozcan a través de Vox y lo medios de comunicación cuáles son las prácticas que empiezan a perpetrar" estas formaciones regionalistas.

Abascal ha tenido una mención especial para Teruel Existe, subrayando que defiende "la igualdad de todos los españoles" y que seguramente se siente "la pagana del Estado de las autonomías", pero, a su juicio, no por ello, ni ellos ni las demás formaciones minoritarias se deben "dejar llevar por los egoismos regionales que han caracterizado a otros partidos".

NO VAN A PAGAR CON LAS CASAS DEL PUEBLO

Por lo demás, el líder de Vox ha asegurado que coincide "plenamente" con el expresidente del Gobierno José María Aznar en que el pacto PSOE-Unidas Podemos es un riesgo para el sistema constitucional y también para erario público. "Cualquier pacto no va a ser gratis. El PSOE no va a pagar apoyo con sus casas del pueblo", ha comentado.

También ha insistido en que no tendría "nada que objetar" a un posible pacto del PP y Ciudadanos con los socialistas, e incluso no les reprochará esa decisión, pero ha dejado claro que su partido votará en contra de cualquier gobierno que incluya al PSOE.

Lo que sí hará Vox es hacer uso de su facultad para presentar recursos de inconstitucionalidad. Así, Abascal ha avanzado que llevarán ante el Tribunal Constitucional las hipotéticas reformas de los estatutos de autonomía y ha puesto el foco en especial en las "conversaciones que ya están llevando a cabo el PNV y el PSE-EE" para reformar el de Guernica.

También ha dejado claro que impugnarán ante el Alto Tribunal cualquier modificación de las leyes educativas que puedan atentar contra la enseñanza concertada y otras muchas leyes que, según su pronóstico, el PSOE y Unidas Podemos puedan impulsar con el apoyo de los separatistas.

Igualmente, ante las "ensoñaciones federales" que dice apreciar en algunos, ha avisado de que utilizarán su fuerza parlamentaria para exigir que "todos los españoles" voten una eventual reforma de la Constitución.

COBRARÁN SUBVENCIONES MIENTRAS EXISTAN

Por otra parte, Abascal ha explicado que en la nueva legislatura volverán a presentar las iniciativas que ya registraron en la pasada y reiterarán su petición de que partidos, sindicatos y patronal no reciban subvenciones.

Eso sí, ha indicado que mientras éstas sigan existiendo, Vox no renunciará a cobrarlas porque no tiene por qué afrontar la "batalla política en desigualdad de condiciones. "No hay ninguna contradicción", ha zanjado.

Tras esta rueda de prensa, Abascal ha posado ante la Puerta de los Leones del Congreso con sus 51 compañeros del futuro grupo parlamentario de Vox, el tercero más numeroso de la Cámara. Después, todos han mantenido una primera reunión de trabajo.