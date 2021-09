Vox avisa a la Comunidad de que si no reducen presupuesto en Telemadrid no apoyarán al nuevo administrador provisional

Le recuerdan que si no logran el apoyo de Vox su propuesta de decae

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha avisado este martes a la Comunidad de Madrid de que si no reducen el presupuesto en Telemadrid no apoyarán que se ratifique al nuevo administrador provisional de la cadena, José Antonio Sánchez.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Henríquez de Luna ha sostenido que lo que tiene que hacer el Gobierno regional es plantearse el modelo de gestión que quiere para Telemadrid, con un plan de ajuste que reduzca la factura de 80 millones de euros anuales.

"Tienen que ofrecer esto a los madrileños y también a Vox para obtener nuestro apoyo. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no nos garantiza la objetividad de Telemadrid y una reducción drástica de su coste para los contribuyentes, nuestro voto no será favorable, más allá de nombres. Nosotros cerraríamos Telemadrid y la Comunidad no quiere hacer eso pero queremos una drástica reducción de su presupuesto. Si no se hace eso nuestro voto no sería favorable", ha aseverado.

La propuesta del nuevo administrador para que salga adelante necesitaría dos tercios de los apoyos de la Cámara en el Pleno. Previsiblemente, no saldrá elegido por lo que en un segundo Pleno se le ratificaría con mayoría absoluta. El PP tiene 64 diputados y necesitaría el apoyo de Vox para llegar a los 69 que requiere la mayoría absoluta.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha trasladado que confía en que sean capaces de convencer a Vox para que apoye este "cambio necesario" tanto de la ley como de la estructura de la casa. "En cuanto a lo de hacer ajustes y ser austeros ahí podemos llegar a un acuerdo", ha señalado.

Por último, el portavoz adjunto de Vox ha indicado que aún no han recibido el borrador de los Presupuestos regionales, que ya están esperando "con los brazos abiertos". Así, insisten en sus líneas rojas: reducción drástica de toda la grasa, las subvenciones en chiringuitos y la reducción de diputados para destinarlo a la emergencia social.