Vox augura que el Tribunal Constitucional dará un "barniz de legalidad" a la amnistía

El vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha augurado que el Tribunal Constitucional (TC) acabará dando un "barniz de legalidad" a la ley de amnistía que vota este martes el pleno del Congreso y que supondrá la "voladura" del Estado de derecho y de la igualdad de los españoles.

"Se va a consumar el golpe de Estado", ha denunciado Garriga en una rueda de prensa tras la reunión de los lunes del Comité de Acción Política del partido, en la que ha tildado de "tropelía" e "ilegalidad manifiesta" la proposición de ley pactada por el PSOE con los grupos independentistas catalanes.

El número dos de Vox se ha mostrado convencido de que el Constitucional dará ese "barniz de legalidad" a la amnistía, porque los miembros del alto tribunal fueron consensuados por el PSOE y el PP.

Ha apelado en este sentido al PP pidiéndole que "no engañe a los españoles en un momento tan grave" y ha insistido en que "no se puede denunciar que el PSOE pacta con terroristas con separatistas y que son muy malos, pero luego no ser capaz de no admitir la ley de amnistía en el Senado".

Y ha advertido de que Vox no participará "en esta gran mentira que quiere liderar el PP".