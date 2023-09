Vox asegura que la sanidad pública es "uno de los mayores fracasos" del gobierno de Barbón

La diputada de Vox Asturias Sara Álvarez Rouco ha asegurado este miércoles que "resulta inquietante el dato del aumento de porcentaje de particulares que deciden acudir a la sanidad privada en lugar de a la sanidad pública". A su juicio, este incremento evidencia que el sistema sanitario impulsado por el Ejecutivo de Adrián Barbón es "uno de sus mayores fracasos".

En una nota de prensa ha considerado "intolerable" que el Gobierno de Asturias "presuma de que la sanidad pública es el buque insignia de las Consejerías" cuando "no solo no se atiende a los pacientes, sino que se está consiguiendo que aquellos que se lo pueden permitir, que no son todos, opten por contratar seguros privados o por acceder directamente a pruebas diagnósticas o consultas privadas con especialistas despreciando la sanidad pública por la que ya se paga y para la que el Principado dispone de más de 2.000 millones de euros".

La diputada de Vox califica de "vergüenza" e "inadmisible" lo que está sucediendo "por mucho que Adrián Barbón y su equipo presuman de que la sanidad asturiana es muy buena, que la calidad de la sanidad es excelente, y que van a corregir las listas de espera". "Todo ello, lejos de solucionarse, se está multiplicando. Los problemas y la deficiente gestión van en aumento, ha apostillado.

Así las cosas, Vox ha pedido al Ejecutivo "una respuesta y una solución" para los "continuos problemas" en la sanidad pública que satisfaga a profesionales, usuarios y pacientes.