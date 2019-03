Vox asegura que no habló de "buscadores de huesos" de manera peyorativa

El portavoz de Vox en el parlamento andaluz , Alejandro Hernández, ha asegurado este miércoles que cuando hablaron en el pleno de la semana pasada de "buscadores de huesos" en relación a los defensores de la memoria histórica no lo hicieron de manera peyorativa porque se hablaba de restos de ambos bandos.

Hernández ha considerado que no se puede "sacar frases de contexto" y ha afirmado que no tenían ningún ánimo "de injuriar ni ofender", ya que no se referían exclusivamente a los huesos "de los represaliados por el bando vencedor".

Ha vuelto a criticar que el Gobierno andaluz quiera desarrollar la actual ley de Memoria Histórica mientras se busca un consenso para una hipotética ley de Concordia, ya que desde su partido lo ven "un absoluta pérdida de tiempo".

"Son gestos del PP que nos preocupan", ha dicho Hernández, quien lo ha ligado a la "indefinición ideológica" de los populares.

Si PP y Ciudadanos no empiezan a trabajar en la ley de Concordia pactada para la investidura de Juanma Moreno "sería un incumplimiento muy grave", ha advertido Hernández, quien por el momento no se plantea que su grupo trabaje en una propia porque "trabajar en una proposición que no iba a salir adelante tampoco tendría mucho sentido". EFE