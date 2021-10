Vox asegura que "detrás" de disturbios en botellones están "marroquíes o personas de origen magrebí y también menas"

Cree que la izquierda se pone una "venda en los ojos"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Fernández ha asegurado este miércoles que quienes están "detrás" de los disturbios y delitos en los macrobotellones de la capital con "marroquíes o personas de origen magrebí y también menas".

"Según fuentes policiales, detrás de estos delitos se encuentran marroquíes o personas de origen magrebí. También menas están detrás de estos delitos aunque la izquierda quiera ponerse una venda en lo ojos", ha lanzado en la comisión municipal de Seguridad y Emergencias.

Fernández ha alertado de que hay personas que utilizan estos botellones multitudinarios "para cometer delitos, incluidos sexuales, como el lanzamiento de objetos a la Policía, provocando respuesta de antidisturbios".

Ha recordado que evitarlos es "una competencia es de la Delegación del Gobierno, de la delegada (Mercedes González), que como se ha visto, afronta con incompetencia". "Es conveniente que los madrileños sepan quién es el artífice de estos disturbios y quién es el responsable de esa respuesta eficaz", ha apostillado.

Sobre González ha dicho que tiene unas "limitadas capacidades", pero que ello no la exime de "cumplir con sus obligaciones".

En su réplica, la delegada del área, Inmaculada Sanz, ha señalado que "la implicación de la delegada del Gobierno es bastante mayor que con otros delegados, y eso se le tiene que agradecer". En esta línea, ha reconocido que "en algunos dispositivos ha habido implicación importante", y ha solicitado la continuidad de los mismos.

"Cuando hablamos de botellones hablamos del cumplimiento de la ley de seguridad ciudadana. Madrid es una ciudad segura, pero tenemos un problema con las bandas juveniles", ha añadido a renglón seguido.

También ha requerido a Sanz sobre los botellones la concejala de Recupera Madrid Marta Higueras, quien ha acusado a la delegada de Seguridad y Emergencias de "no garantizar la seguridad" así como de "no estar a la altura de las circunstancias". "No vale con decir que está preocupada, pedir ayuda a Delegación del Gobierno. Esto le viene grande y no lo sabe resolver", ha lanzado a continuación.

Además, le ha recordado que en el mandato anterior, con la Alcaldía de Manuela Carmena, los 'populares' "se quejaban ante pequeños botellones, de que la ciudad se volvía insegura, creía que de tanto exigir es que tenían una solución para este problema, pero no saben hacer frente a macrobotellones".

Del mismo modo, Higueras ha lamentado que cuando la Policía quiere desalojar a los congregados en esos botellones que estos gritan "libertad", por lo que ha instado a Sanz a que pida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "matice" este lema.

Inmaculada Sanz ha apuntado que se continuarán estableciendo "dispositivos específicos como desde hace más de un año", pese a reconocer que "en las últimas semanas ha habido situaciones que no han gustado". También se mantendrán a los Agentes Tutores, y a toda la Policía para reprimir esa acción. Ha valorado que estas medidas han funcionado "de manera muy positiva en muchos fines de semana", mientras que "en otros no ha sido posible evitarlos".