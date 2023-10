PP y Vox aprueban rechazar una Ley de Amnistía mientras la oposición critica que solo quieran "generar ruido"

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado -con los votos del PP y Vox- el rechazo a la tramitación de una Ley de Amnistía. Por parte de la oposición, tanto Podemos-IU como el PSOE han criticado esta moción que han calificado de "'fake', de mentira y de provocar falsos dilemas". Además aseguran que es "irresponsable, agita fantasmas, simple y populista. Solo busca generar ruido".

La concejal del PP, Patricia Sainz, ha sido la encargada en primer lugar de defender esta moción porque Sánchez "está negociando España con una persona huída de la justicia y condenada y a la que, además, no le gusta España".

Una moción que es "necesaria" debatir en el Ayuntamiento de Logroño porque "los municipios somos parte del estado y debemos defenderlo. España no se puede romper por unos pocos".

El PP ha asegurado que "esta amnistía no es conveniente porque va contra el ordenamiento jurídico, está legitimando actos que judicialmente han sido condenados y que pone al poder político por encima del poder judicial".

Así, se pregunta: "¿Qué supone aplicar esta amnistía?. Supone considerar a los españoles en dos categorías y romper la igualdad absoluta de los españoles".

Durante el debate de la moción, Vox ha registrado una enmienda en la que solicitaba, entre otros aspectos, "rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto a cualquier español pero también extranjero". También pretendía añadir un punto "para expresar nuestro rechazo y preocupación por la reunión entre Yolanda Díaz y Puigdemont e instar a todos los partidos a evitar cualquier interlocución con partidos que defienden el golpe de estado de 2017". Enmiendas que han sido rechazadas por parte del PP.

"MOCIÓN 'FAKE'"

Ya en el turno en contra, desde Podemos-IU, la concejal, Amaia Castro, ha asegurado que esta es una moción "fake". "No traen una moción por la amnistía porque ustedes (PP) son expertos en esta materia". Asegura que tienen una "amnesia cínica".

También por parte del PSOE han utilizado el turno en contra. En este caso, la concejal, María Marrodán, ha asegurado que ésta es "una moción trampa. El PP hace gala del espíritu de diálogo pero no se puede pasar de buscar la concordia a presentar una moción de algo que no ha ocurrido para generar ruido y crispación, algo que no trae nada bueno a Logroño ni a los logroñeses".

"Quieren debatir una Ley que no existe y unas negociaciones que no han pasado", ha finalizado.

Ya en el turno de portavoces, Rubén Antoñanzas ha asegurado que "no podemos pronunciarnos por una Ley que no existe" por lo que ha anunciado su abstención.

Desde Vox han explicado que, a pesar del rechazo de la enmienda, ésta contará con su apoyo pero le ha pedido al PP que "sigan en esta línea y a nivel nacional se dejen de dar bandazos".

En el caso del PSOE, Iván Reinares, ha lamentado que aunque el PP "se empeñe en decir que España se rompe territorialmente, nosotros sufrimos por nuestro país porque buscan una ruptura de la cohesión social, una ruptura donde los ricos sean cada vez más ricos".

Finalmente ha tomado la palabra el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha asegurado que "estamos en un momento crucial en España por el potencial alto precio institucional que la sociedad pueda pagar" y ha defendido su debate en el pleno porque "debemos estar a la altura del momento que vivimos".