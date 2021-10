PP, Cs y Vox aprueban las ordenanzas fiscales de 2022 con el voto en contra de PSOE, IU y Podemos

Los grupos de PP, Cs y Vox han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Córdoba el anteproyecto de las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022, que recoge una rebaja de media anual del 2%, una estimación de entre cuatro y cinco millones de euros, con 1,5% menos en los impuestos y 0,5% en las tasas, con el voto en contra de PSOE, IU y Podemos. Se ha aceptado por unanimidad una enmienda de las 14 presentadas por IU, relativa a los plazos sobre el fraccionamiento de deudas.

Al respecto, el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha valorado que "sale adelante con una mayoría suficiente" el anteproyecto de ordenanzas fiscales, de manera que "superada la excepcionalidad y recuperada la normalidad, se sigue con el margen de maniobra que permiten los ingresos y gastos del presupuesto 2022 --que prevén 320 millones-- para abordar una rebaja de impuestos, que afecta a cinco aspectos que van en la línea planteada en su momento".

En este sentido, se trata del IBI rústico, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, las plusvalías, la ordenanza fiscal general y la tasa de servicios de mercados municipales, "que quedaba del 20% de reducción, como se ha hecho con los veladores y vendedores ambulantes".

La exposición inicial de Fuentes ha sido interrumpida por parte de algunos asistentes al Pleno, en la primera sesión abierta al público, que gritaban reclamando la paralización de procesos selectivos de empleo puestos en marcha. Previamente, ha habido voces de algunos presentes en defensa del servicio de portería de los colegios de la capital y "contra la intención de privatizar el servicio".

Tras unos minutos de receso, en los que ha sido desalojado el Salón de Plenos, el edil ha destacado la bajada en distintos impuestos, todo ello con "la filosofía de seguir aliviando la carga fiscal de los cordobeses", a la vez que "tampoco se va la mano bajando impuestos, porque hay que garantizar también los servicios básicos de calidad, que se pueden perfectamente compatibilizar, mejorando la gestión y calidad, con la bajada de impuestos y tasas", y ha subrayado la defensa del "manto social" con las ordenanzas. Y ha agradecido las aportaciones de los grupos.

Además, la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, ha manifestado que "este gobierno tiene en su ADN la bajada real de impuestos, garantizando los servicios públicos", así como "aliviar la carga fiscal de muchas familias", al tiempo que ha mantenido que "una vez iniciada la recuperación, se puede empezar a bajar los impuestos para favorecer a todos los cordobeses". Igualmente, "se ayuda a los que más lo necesitan, las familias que viven en una situación de emergencia y tenían deudas con el Consistorio", ha remarcado la concejal.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha enfatizado que gracias a su partido "se siguen bajando los impuestos" de la ciudad, de forma que ha remarcado que "Vox es el voto útil", precisando que "la política de PP y Cs tampoco está muy clara", para acto seguido defender que "hay que bajar mucho más los impuestos", motivo por el que ha aseverado para el año 2023 habrá "más exigencias".

LA OPOSICIÓN: "SE REBAJA A QUIEN MÁS TIENE"

Mientras, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha justificado el voto en contra de su grupo, "porque se vuelve una vez más a la falta de gestión y la incapacidad del gobierno local", al que ha afeado que "apure los plazos", como con el informe del Consejo Económico y Social minutos antes del Pleno, "cuando es preceptivo para la tramitación".

También, ha lamentado que el PSOE no se ha sentado con el equipo de gobierno para abordar el anteproyecto, de manera que "PP y Cs vuelven a huir de los grandes acuerdos que necesita la ciudad", advirtiendo de que "ya se ha demostrado que no son de fiar" y "prefieren ceder a los privilegios de Vox". Y ha avisado que "la bajada le afecta a muy pocos y en nada a la gran mayoría de la ciudadanía", por lo que no se adapta a "la progresividad fiscal" que enarbola su grupo.

Además, la viceportavoz de IU Amparo Pernichi ha declarado que las ordenanzas son "un retrato de la gestión" del gobierno local "con improvisación", subrayando que "la eliminación del recargo a las viviendas vacías no está en el texto", a la vez que ha aseverado que "no se garantizan los servicios públicos" y "se hace una rebaja a la gente que más tiene". Ha cuestionado "en qué se va a reducir el gasto con ochos millones de ingresos menos" y ha indicado que las enmiendas de IU defienden "un modelo más social".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha expresado que están de acuerdo con parte de las rebajas en las ordenanzas, pero ha tildado la acción del equipo de gobierno de "kamikace al no contar con informes rigurosos" sobre los montantes ante "la pérdida de ingresos para las arcas públicas", a lo que ha apostillado que "la bajada de impuestos sólo beneficia a los bolsillos de los más pudientes".

REBAJAS DEL IBI RÚSTICO E IMPUESTO DE VEHÍCULOS

En concreto, se contempla sobre el IBI rústico una rebaja del 2,5%, de forma que el edil de Hacienda cree que "en 2023 se quedará normalizada a la media de toda España lo que paga un agricultor por su finca", algo que afecta a "miles de agricultores que antes estaban muy perjudicados por un sistema impositivo injusto".

Sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica se acuerda una bajada del 2,5%, "para situarse en la media andaluza y española y ser justos y competitivos", tras la reducción por el mismo porcentaje en años anteriores del mandato, a la vez que se recogen bonificaciones para vehículos clasificados con distintivo medioambiental.

Además, Fuentes ha citado que en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías mortis causa, "se quitan los requisitos que se planteaban en la anterior modificación de las ordenanzas, tras poner una bonificación del 95%, que es lo máximo que establece la ley a los herederos del causante que viviesen dos años con él antes de su fallecimiento y dos años posteriormente en la vivienda habitual", después de que "es un impuesto injusto y con doble imposición", ha advertido el popular.

El concejal de Hacienda también ha defendido "la intención de que en el trámite de aprobación de la propuesta de ordenanzas fiscales se suprima el recargo del 50% de la cuota del IBI a viviendas desocupadas con carácter permanente", todo ello "en alusión directa a la polémica que está montando el Gobierno sobre gravar las viviendas desocupadas", ha apostillado.

EXIMIR DEL PAGO DE DEUDAS A FAMILIAS EN EMERGENCIA

Por otra parte, el edil ha detallado sobre la ordenanza fiscal general número 4 que supone "excepcionar del cumplimiento de los requisitos exigidos por el otorgamiento en régimen común del aplazamiento o fraccionamiento de deudas municipales a aquellos contribuyentes declarados en situación de necesidad extrema con derecho a percibir una ayuda de emergencia".

Según ha explicado Fuentes, "se han vivido situaciones injustas e insostenibles de no poder salir al paso de una familia en emergencia social por tener una deuda contraída con el Ayuntamiento", por lo que "se exime del cumplimiento a esas familias de situación extrema para no tener que hacerse cargo de las deudas para después tener una ayuda para comer", ha defendido.

Igualmente, ha apuntado sobre la tasa de los mercados que "hay que dar más vida y la contribución fiscal es la reducción del 20% de las cuotas de las tarifas en línea con lo que se hace con los veladores por el Covid y vendedores ambulantes", a la vez que se plantea "un descuento del 50% en la tarifa de inicio de actividad para quien quiera montar una actividad en un mercado municipal durante el primer año", de cara a "rellenar los huecos que hay en los mercados y darle mucha vida", ha elogiado.