Vox apoyará el aumento del gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB

Voz apoyará el aumento del gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB para que España tenga un presupuesto "adecuado y proporcionado" a sus necesidades militares, pero decidirá su voto sobre el incremento de los destructores en la base de Rota (Cádiz) cuando conozca el contenido exacto del acuerdo con EEUU.

Buxadé ha incidido en una rueda de prensa en que España debe tener un presupuesto en defensa "adecuado, racional y justificado para defenderse a sí misma", como ha venido reclamando su partido desde hace tiempo, además de cumplir sus compromisos con las organizaciones internacionales a las que pertenece.

La formación de Santiago Abascal estaría dispuesta a respaldar incluso el incremento del gasto militar hasta el 3 %, según su portavoz, que ha recordado que España es el tercer país "por la cola" en inversión dentro de la OTAN.

Ha matizado que es a los españoles a los que corresponde el derecho a defender sus fronteras, independientemente de los organismos internacionales en los que estén integrados, cuya "ayuda, bienvenida sea".

También se ha felicitado de que PSOE y PP defiendan ahora el aumento del gasto en defensa, lo que ha destacado como lo único positivo que ha dejado la cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en Madrid.

Una cumbre que, en su opinión, solo ha sido un "intento de lavado de imagen" del Gobierno y que ha convertido a la capital en una "pasarela de vanidades políticas".

Buxadé cree que ha sido un "fracaso para la política exterior" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha lamentado especialmente que Ceuta y Melilla no hayan estado en el debate en ningún momento, ni tampoco la entrada de yihadistas, el Sahel y los movimientos migratorios impulsados por las mafias y algunos gobiernos.

En este sentido, ha alertado del "lanzamiento masivo de inmigrantes que asaltarán" las costas españolas durante el verano procedentes de Argelia, como consecuencia de los "pactos secretos" con Marruecos y las políticas de "efecto llamada" del Gobierno de Sánchez.

Para el portavoz de Vox, lo mejor que puede hacer Sánchez es dimitir y dejar paso a un nuevo Ejecutivo, porque, según ha dicho, esos pactos los van a acabar pagando los españoles, que ya se encuentran en una situación económica "dramática".

Y la situación de los españoles, precisamente, centrará la intervención del líder de la formación, Santiago Abascal, en el Debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

Abascal presentará a Vox como alternativa de Gobierno "patriótica" y "pegada al terreno" y "no llevará ningún tema que no esté en los desayunos, en las comidas y las cenas de los trabajadores", porque "son los temas que acreditan el estado de la nación no de los políticos", ha advertido Buxadé.