Vox ante unas posibles nuevas elecciones: "Vamos en ascenso libre"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha destacado este martes que si finalmente se repiten las elecciones, su partido las afrontará "sin miedo" porque va "en ascenso libre".

Con estas palabras se ha pronunciado en los pasillos del Congreso para referirse a unos hipotéticos comicios generales el 10 de noviembre, que es cuando se celebrarían si no hay acuerdo de investidura antes del 23 de septiembre, el día en que acaba el plazo de dos meses que da la Constitución para que lo haya si fracasa un primer intento.

Es lo que ocurrió en julio entre PSOE y Unidas Podemos y es la sensación dominante ahora tras fracasar una nueva reunión entre los equipos negociadores de ambos partidos.

Espinosa ha reconocido que sigue pensando que al final habrá acuerdo, pero también que si éste no se produce y llega el escenario electoral, Vox podría dar "la sorpresa".

Ha puesto como ejemplo el éxito que a su juicio está teniendo la organización del gran acto que han convocado para octubre en la plaza de Vistalegre, en Madrid, ya que este mismo martes han comenzado a poner en venta las entradas y "se han agotado en cuestión de horas". El evento se llamará "Vistalegre Plus Ultra", ha dicho.

El portavoz de Vox en el Congreso ha rechazado concurrir en esas elecciones bajo la marca "España Suma" que está patrocinando el PP; ha dicho que es "una trampa" de este partido por cuanto sus siglas están "quemadas".

En respuesta a una pregunta sobre si el líder del PP, Pablo Casado, ha llamado o se ha reunido con su homólogo en Vox, Santiago Abascal, para esa posible alianza, ha afirmado: "No me consta, pero me atrevo a decir que no".

Igualmente, ha confirmado que nadie del grupo popular en el Congreso se ha puesto en contacto con el suyo para que alguien de la formación de Vox acuda al acto por la defensa de la Constitución organizado el jueves en el Congreso.