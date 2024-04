Vox anima al PP-A a aclarar al sector si la Junta está a favor o en contra de crear el "impuestazo" al turismo

El portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Ricardo López Olea, ha asegurado este miércoles que el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno "anda perdido" con el "impuestazo" al turismo, y ha reclamado al portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, que "aclare de una vez a los andaluces, sobre todo al sector turístico, cuál es la posición del Gobierno de Moreno Bonilla sobre la tasa turística".

"La respuesta en este caso debe ser muy simple, si habrá tasa turística o no habrá tasa turística", ha aseverado el representante de Vox en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que los miembros del Gobierno andaluz se envuelven "permanentemente" en un "halo de buenrollismo y de sonrisas", pero "no soluciona los problemas reales que tiene Andalucía".

López Olea ha incidido en sostener que "el PP debe decir si va a imponer un nuevo impuesto del que no sabemos nada, no sabemos a quién se va a dirigir ni cómo se va a gestionar y que, además, el sector no quiere; o si va a decidir no imponer una nueva carga sobre un sector que es vital para la economía andaluza, y al que desde la Junta se debe proteger y no castigar", ha apostillado.

López Olea ha remarcado que la posición de Vox en este tema es "muy clara", y "estamos en contra del impuesto al turismo, primero porque no lo quiere el sector y así lo ha dicho públicamente; segundo, porque no está claro, sólo vemos muchas sombras en este tema y no sabemos a quién va dirigido; y, en tercer lugar, porque no vamos a apoyar ninguna medida que suponga lastrar un sector fundamental" para la economía andaluza como es el turístico, ha agregado.

El portavoz adjunto de Vox ha afeado al PP que "se dedica a gestionar el cortijo andaluz socialista al que han tuneado", pero donde "siguen haciendo las mismas políticas de la izquierda", lamentado que "si el Partido Popular hubiese hecho aquello que prometía", como "limpiar de grasa la administración andaluza, o eliminar el gasto superfluo e innecesario de toda la administración pública, tendríamos dinero de sobra para prestar servicios de calidad a los ciudadanos sin necesidad de incrementar o crear nueva figura impositiva", que es lo que se pretende con esta tasa turística, según ha finalizado.