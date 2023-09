Vox: "La amnistía es una prioridad para los delincuentes, no para los catalanes normales"

El presidente del grupo parlamentario de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha denunciado este miércoles que el Govern no atiende "las verdaderas preocupaciones" de la ciudadanía y ha afirmado que la amnistía "es una prioridad solo para los delincuentes, no para los catalanes normales".

En su intervención durante el Debate de Política General, Garriga ha acusado a Aragonès de "abandonar a los catalanes", así como de "odiar a Cataluña" porque, según ha dicho, "odiar a España es odiar a Cataluña".

"Cataluña no es ni ha sido jamás una nación. Odian a Cataluña porque no soportan lo que ha sido siempre, esto es, una región única, próspera e irremplazable para nuestra nación española", ha argumentado el dirigente de la formación de extrema derecha.

Garriga ha tildado la amnistía de "un atentado histórico" y ha denunciado que el PSOE esté negociando "con prófugos de la justicia" para "blindar los privilegios de una panda de delincuentes".

Al respecto, ha cargado también contra el primer secretario del PSC y líder de la oposición, Salvador Illa, al que ha acusado de "traicionar a sus votantes" y ser "la muleta necesaria del separatismo".

"Señores separatistas, abandonen toda esperanza, no se van a salir con la suya. No van a poder romper España. España es una realidad histórica y su unidad es previa a cualquier constitución. No hay institución que pueda cuestionar su unidad", ha agregado.

El dirigente de Vox también ha denunciado las políticas del Govern que, a su juicio, "promueven el multiculturalismo y la inmigración ilegal", que ha vinculado con la delincuencia, lo que ha comportado que ERC exigiera a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que aplicara el código de conducta por discursos de odio.

En la réplica, Aragonès ha denunciado las "falsedades y odio" del discurso de Garriga y ha asegurado que Vox "quiere una Cataluña sometida, con injusticia social, contaminada, pobre, donde no se hable catalán, llena de desigualdades y donde las mujeres no tienen garantizados sus derechos".

"Lo que quieren es que Cataluña desaparezca tal y como es. Cataluña no desaparecerá, no lo ha hecho en otros momentos de la historia, cuando lo que ustedes representan tenían todo el poder, y ahora que las urnas les quitan cada vez más poder tampoco lo lograrán", ha agregado.