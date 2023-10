Vox alerta de que España "estará tocada de muerte" si se aprueba la amnistía y llama a "alzarse en pie"

Vox ha advertido este jueves de que España "estará tocada de muerte" si una eventual ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes sale adelante, por lo que ha pedido "luchar" y "alzarse en pie" para "combatirla".

Así lo ha hecho el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, en unas jornadas contra esta medida de gracia que los de Santiago Abascal han organizado en la Cámara baja.

Durante su alocución, el diputado ha recalcado que el objetivo del Gobierno con la amnistía es "mantenerse en el poder". Es decir, dar "dádivas inaceptables desde el Gobierno para permanecer en el Gobierno", "hurtando" a los españoles "la capacidad para elegir" y "rompiendo lo más fundamental: la unidad de la nación".

En esta línea, y habida cuenta de que la amnistía aún se está negociando, ha alertado de que en este momento el país "está a punto de cruzar un punto de muy difícil retorno" y ha avisado de que, de consumarse, "salvar la nación será mucho más difícil".

UNA AGRESIÓN FRONTAL

Por ello, ha llamado a "no permitir" esta "agresión total y frontal": "Alzarnos en pie, no podemos quedarnos de brazos cruzados", ha subrayado. Para Figaredo, las soluciones pasan por medidas políticas pero también por "salir a la calle" y "movilizarse" para "dejar clara la oposición a este proceso de destrucción de España". También ha propuesto la ilegalización de los partidos nacionalistas: "Que el gobierno de España no dependa de los que la quieren romper".

En la jornada también han participado los diputados Carlos Flores Juberías y José María Sánchez, catedráticos ambos, que han reflexionado sobre el impacto de la amnistía sobre la Constitución y en el orden penal. Han recalcado que la medida de gracia es contraria a la Carta Magna.