Vox alerta creciente conflictividad en centros de menores y continuas fugas

El partido Vox ha alertado hoy sobre la "creciente conflictividad" en los tres lugares que acogen a los menores marroquíes que entraron en la ciudad los días 17 y 18 de mayo así como la falta de seguridad para impedir las continuas fugas.

En un comunicado, VOX Ceuta ha argumentado que ha podido comprobar como "la tensión y la conflictividad" aumenta en los campamentos donde se acoge a los 800 menores que entraron en esta avalancha por el espigón fronterizo.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea, Carlos Verdejo, ha visitado Piniers y las naves del Tarajal en las que se encuentran los menores marroquíes que no deambulan por las calles y también ha estado en la nave habilitada hace unos días para acoger a familias.

"En Piniers hemos podido palpar la conflictividad entre estos menores que ven que no tienen solución ni información", explica Verdejo.

El portavoz de VOX cuenta cómo incluso los administradores de este campamento han tomado la decisión de sacar a las niñas para reducir parte de la conflictividad y el nerviosismo entre los acogidos.

Mientras, en las naves del Tarajal "siguen llegando menores y se siguen dando positivos por covid-19" y así lo señala Verdejo.

Sin embargo, el control de los MENA se hace "cada vez más complicado" ya que Carlos Verdejo explica cómo los menores, al llegar al campamento, les dan unos datos a los trabajadores para que los filien y cuando les toca el turno a la Policía les dan nombres distintos para que no se les pueda seguir el rastro.

Además, los trabajadores cuentan que se producen fugas diarias y VOX ha podido conocer que hay una orden directa de la jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, de no impedir que se produzcan esas fugas.

Ante esta situación, Verdejo denuncia que no se está impidiendo que los inmigrantes deambulen por las calles a pesar de la creciente inseguridad. "Estos campamentos no ofrecen una solución adecuada al problema", ha lamentado para criticar que tampoco se garantiza que los menores no se escapen.

"Mientras, los ceutíes vemos episodios como los de la pasada noche, con reyertas y conflictos de todo tipo con menores inmigrantes como protagonistas", subraya.