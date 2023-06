PP y Vox alcanzan un principio de acuerdo para gobernar en Sant Vicent y Pachi Pascual será el nuevo alcalde

El PP y Vox en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en esta localidad, por lo que el 'popular' Pachi Pascual, que fue el candidato más votado en las elecciones municipales del 28 de mayo, será el nuevo alcalde del municipio.

Así lo ha confirmado este viernes el propio Pascual, en declaraciones a Europa Press, después de alcanzar el principio de acuerdo de gobierno, por el que este sábado, 17 de junio, Vox apoyará la candidatura del representante del PP para hacerse con la vara de mando y convertirse en primer edil.

Pascual ha señalado que será la próxima semana cuando terminen de cerrar el acuerdo y de definir las competencias que recaerán en representantes del PP y de Vox. "Estamos viendo las competencias que tiene que llevar cada grupo, sobre todo adaptadas un poco a los perfiles de cada uno de los concejales, para que el desarrollo de esas áreas sea lo mejor posible y arranquemos lo más rápido posible", ha enfatizado.

El futuro alcalde del municipio ha defendido el acuerdo con Vox, ya que considera que era "la única fuerza política con la que era posible llegar a un acuerdo", tras mantener reuniones con todas ellas. "Creemos que San Vicente necesita un gobierno estable, porque tiene muchos retos por delante, muchos asuntos que hay que desencallar, y creemos que la única forma de conseguirlo es tener un gobierno fuerte y estable", ha sostenido.

El PP fue la fuerza más votada en las elecciones del 28 de mayo, con el 31,81 por ciento de los apoyos y nueve concejales --a cuatro de la mayoría absoluta--, por lo que Pascual hubiera sido nombrado alcalde aún sin alcanzar la mayoría absoluta al ser el candidato más votado.

No obstante, Pascual ha considerado que "para que se puedan desarrollar y salir adelante con seguridad" muchos asuntos en la próxima legislatura necesitarán la mayoría absoluta, que considera que otorga "un gobierno estable, que pueda sacar adelante esos asuntos lo antes posible".

Interpelado por el acuerdo con Vox, Pascual ha afirmado que durante la negociación "no ha habido ni exigencias por una parte ni líneas rojas por la otra". "Hemos negociado y estamos negociando con buen talante por ambas partes e intentando poner de su parte para poder llegar a un acuerdo", ha recalcado.

En cuanto a los objetivos para la próxima legislatura, el futuro alcalde ha apostado por "recuperar servicios públicos, que se han visto bastante deteriorados en los últimos años, como servicios de limpieza, sociales o policía". En la misma línea, ha destacado la importancia de "potenciar los sectores económicos de localidad", como el comercio y la industria. Por último, ha considerado "fundamental" desarrollar las inversiones "que San Vicente necesita para su progreso y que, estos últimos años, ni el gobierno de la Generalitat ni el del Ayuntamiento han sido capaces de desarrollar".

PSPV CRITICA LA ENTRADA DE LA EXTREMA DERECHA AL CONSISTORIO

Tras hacerse público este principio de acuerdo de gobierno, el PSPV-PSOE de Sant Vicent ha acusado al PP de la localidad de "buscar desde el principio pactar con Vox", al tiempo que considera que han seguido "la estela de (Carlos) Mazón en la Generalitat".

"Que no han tenido más remedio es una excusa para tratar de calmar a un sector muy amplio de la ciudadanía que no verá con buenos ojos la entrada de la extrema derecha en las instituciones. No había ninguna necesidad de que Vox entrara a gobernar en el Ayuntamiento", ha aseverado".

El PSPV ha ostentado la Alcaldía de Sant Vicent los últimos ocho años con Jesús Villar como primer edil. En la última legislatura, ha gobernado tras un acuerdo con Esquerra Unida, al que posteriormente se sumó Podemos.