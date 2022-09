Vox afirma que la vuelta de Olona a la política es decisión exclusiva de ella

Vox quiere sacar del debate público la polémica sobre el regreso o no a la política y al partido de su excandidata en Andalucía y exportavoz en el Congreso Macarena Olona, una decisión que, en cualquier caso, dicen que corresponde tomar exclusivamente a ella.

"Ella es la que tiene que decidir lo que quiere hacer con su vida: si quiere volver o no a la política", ha respondido reiteradamente la secretaria general de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, a las numerosas preguntas de los periodistas.

Cañizares ha sustituido este lunes al portavoz del partido, Jorge Buxadé, en la habitual rueda de prensa tras las reunión del Comité de Acción Política por estar hoy el también eurodiputado en Bruselas.

La secretaria general de su grupo en el Congreso ha subrayado que en Vox están para hablar de los problemas reales de los españoles -inseguridad ciudadana, pobreza y vulneración de derechos, según sus palabras- "más allá de los personalismos" y que "todo lo demás no debería formar parte del debate público".

Ha acusado a algunos medios de comunicación y organizaciones políticas de tratar de "hacer ruido para enturbiar y restar la nitidez y claridad del mensaje del Vox".

No obstante, ha asegurado que se alegran "muchísimo" de que Olona, a la que ha definido como "una gran mujer, valiente, decidida y defensora de los españoles", "esté aparentemente muy, muy recuperada" de los problemas de salud que hace "escasos" dos meses le llevaron a anunciar su marcha.

Ha incidido en que fue ella quien decidió voluntariamente dejar la política y que, por tanto, "la decisión última y la definición del rumbo que quiere seguir la tiene que tomar ella personalmente".

Y, en este sentido, ha señalado que están a la espera de que les llame y les diga si decide dedicarse a su profesión de abogada del Estado o, por el contrario, quiere volver a la política y afiliarse de nuevo al partido.

Cañizares, cuyo nombre figura en las quinielas como candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de mayo del próximo año, ha dicho que si el partido así lo decide, asumirá esa encomienda "con toda la responsabilidad" y tratará de hacerlo "lo mejor posible".

"En caso de que decidan que no, pues igualmente: yo he venido aquí a servir y no a decidir si algo me gusta o no me gusta", ha recalcado y ha añadido que no está en Vox para "tomar decisiones por gusto, sino para asumir responsabilidades".