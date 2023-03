Vox afirma que Tamames tiene "derecho a opinar lo que piense" de Sánchez

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que el economista Ramón Tamames, propuesto por su grupo como candidato a la moción de censura, es "independiente" y por ello "tiene derecho a opinar lo que piense" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Espinosa de los Monteros ha respondido de esta forma a los medios en el Congreso preguntado por unas declaraciones de Tamames en las que dijo que le tiene "cierta estima" a Sánchez.

"No sé si hemos explicado lo suficiente todavía que el señor Tamames no es de Vox, así que tiene libertad por tener estima por quien el desee, estima que saben que no compartimos", ha comentado.

"Es un candidato independiente que tiene derecho a opinar lo que piense (de Sánchez), nosotros ya saben lo que pensamos al respecto", ha añadido.

Tamames y el presidente de Vox, Santiago Abascal, explicarán este jueves en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados los motivos y los objetivos de la moción de censura contra Sánchez, que se debatirá los próximos 21 y 22 de marzo.