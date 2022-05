Vox afirma que las fotos de Barbón y Canteli juntos "redoblan la humillación de la capital"

"Lo normal en un alcalde comprometido con su ciudad sería declarar a Barbón 'persona non grata'"

La portavoz de Vox en Oviedo, Cristina Coto, ha afirmado que las fotos del presidente Adrián Barbón y el alcalde Alfredo Canteli inaugurando el espacio gastronómico del Centro Comercial de El Vasco, supone "redoblar la humillación de la capital".

A través de nota de prensa, Coto ha criticado que el alcalde haya rechazado el traslado de Minas a Mieres y no carge contra "el autor intelectual del traslado", que a juicio de la concejala ovetense es Adrián Barbón, al que ha emplazado a hacerse una foto en la capital "cuando empiecen a embalar en Minas". Por otro lado, ha acusado a Canteli de "entreguismo" a Barbón.

"Con el robo de Minas, el Cristo empantanado, La Vega que ni está ni se la espera, los IES en pañales, sin personal en Atención Primaria, el AVE que no llega a Oviedo o la Ronda Norte en modo silencio, lo normal en un alcalde comprometido con su ciudad sería declarar a Barbón 'persona non grata', no invitarle a cortar cintas en medio de gaitas y tambores", ha sentenciado.