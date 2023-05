Vox afea a PP que "dé un paso atrás al primer titular de un periódico progre"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha lamentado este viernes que el PP "dé un pasa atrás" en la proposición de Ley sobre la ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana "al primer titular de un periódico progre".

Espinosa, que ha asistido en Huelva a la presentación oficial de la candidatura de su formación al ayuntamiento, que encabeza Wenceslao Font, ha recordado que Vox "tuvo que presionar al PP para que se presentara esta iniciativa de apoyo a nuestro sector primario, en este caso a los regantes de Doñana".

"Tuvimos que presionar al PP, tuvimos que decirles que o la presentaban ellos, que se la dimos hecha, o la presentábamos nosotros y ante ello la presentan, la nuestra porque es nuestra, y se la apoyamos", ha indicado.

Pero ahora, ha añadido, "al primer titular de un periódico progre dan un paso atrás y están diciendo que se arrepienten; no defienden nada, son incapaces y los regantes saben, como lo saben los agricultores, los ganaderos, los pescadores, todo el mundo del campo, el mundo del toro o el de nuestras tradiciones, que para defenderlos a ellos sólo queda Vox".

Sobre la gestión del Gobierno central, ha hecho alusión a las palabras de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en las que ha indicado que "entre vivir subvencionado todo el año hay un camino intermedio que es ponerse a trabajar" y ha abogado por "poner las condiciones para que haya trabajo y todas esas personas se puedan poner a trabajar".

"Naturalmente que un Estado moderno de la civilización occidental como es España tiene que tener una red para recoger a los que se caen, a alguien que se queda sin trabajo, sufre un accidente o está impedido para trabajar", ha manifestado, aunque ha recalcado que no se puede crear "un Estado de dependientes".

"Hay que ayudarlos, naturalmente que no podemos dejar a nadie tirado, a nadie de los que quieran trabajar" pero "cualquiera que esté cobrando una prestación del Estado, me da igual como se llame, si se le ofrece un puesto de trabajo y lo rechaza, naturalmente que se le tendrá que retirar porque no podemos crear un Estado de dependientes y subvencionados", ha abundado.

Sobre la cita electoral del 28 de mayo, ha subrayado que "no podemos dejar las cosas en manos de los políticos de siempre, porque si votamos a los políticos de siempre obtendremos los resultados de siempre".