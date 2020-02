Vox advierte a Iturgaiz que irán en solitario y "a por todas" el 5 de abril

El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha advertido este lunes al nuevo candidato del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, de que concurrirán en solitario e irán "a por todas" tanto en las elecciones vascas como gallegas del próximo 5 de abril, porque son "la única alternativa".

Buxadé ha respondido así en una rueda de prensa, tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, al llamamiento de Iturgaiz al "voto útil" de los simpatizantes del partido de Santiago Abascal para que apoyen su candidatura.

"Nos alegramos de que por fin el PP tenga claro cuál es su candidato. No sabemos si mañana va a volver a cambiar de candidato o no", ha ironizado el dirigente de Vox, que ha dicho que le alegra también que Iturgaiz hable bien de Abascal, pero ha asegurado que no se van a "coaligar con nadie".

Ha insistido en que son "la única alternativa" a lo que en Vox denominan el "consenso progre", pero que, según Buxadé, se extiende a "todas las políticas hoy relevantes" y ha asegurado que presentarán listas "de gran calidad" en el País Vasco y Galicia.

En cualquier caso y tras recalcar que no han recibido ninguna llamada de ningún otro partido político, ha dicho que están "abiertos" a cualquier formación que acepte las "100 medidas para la España Viva", el programa electoral de los de Abascal.

Entre ellas, ha recordado la devolución de las competencias al Estado en materia de sanidad, educación y justicia; la anulación automática de la disolución de la caja única de la Seguridad Social; la ilegalización de los partidos separatistas; la supresión del Estado de las Autonomías; la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales; o la garantía del derecho a la igualdad lingüística.

"A partir de ahí, no tengo ninguna duda de que Santiago Abascal se sentará con quien le llame para fijar algún tipo de acuerdo", ha afirmado Buxadé, que ha añadido que "hasta que no se llegue a ese punto", Vox tiene "claras" las líneas rojas y no puede traicionar a sus votantes.

Preguntado por si estarían dispuestos a negociar con el PP si su candidato en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no lograse la mayoría absoluta y necesitase el apoyo de Vox para mantenerse al frente de la Xunta, ha recordado las negociaciones de Andalucía, Madrid y Murcia, donde su concurso fue imprescindible para contar con presidentes del PP.

"Si quitamos o ponemos gobiernos, ya veremos; primero tienen que hablar los gallegos, votar y veremos el resultado. Con toda seguridad nos llevaremos enormes sorpresas todos", ha afirmado.

Vox no va a renunciar ni a ceder "absolutamente a nada" de su planteamiento político, porque "cualquier otra alternativa es seguir poniendo parches a un sistema que afecta directamente a la igualdad de los españoles", ha reiterado.

El portavoz de Vox ha denunciado, por otra parte, la falta de información del Gobierno vasco sobre el vertedero de Zaldibar (Bizkaia) y ha insistido en la necesidad de que la Unidad Militar de Emergencia (UME) colabore en las tareas de rescate de dos trabajadores que permanecen sepultados por el derrumbe del pasado 6 de febrero.

Ha señalado que cualquier organismo público debería poder ayudar a resolver este "gravísimo incidente", que ha coincidido con el pacto del Gobierno "socialcomunista" con el PNV para la "ruptura de la caja única y la destrucción de una de las poquitas cosas que aún mantenían ligado institucionalmente al País Vasco con el resto de España".