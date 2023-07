Vox admite que las conversaciones para la investidura de Azcón en Aragón están paralizadas

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado este jueves que las negociaciones con el PP para propiciar la investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de la Comunidad están paralizadas y por tanto, cree que son los populares los que tendrán que explicar "por qué teniendo esa mayoría suficiente y alternativa" no han llegado a un pacto.

Nolasco ha reiterado además que si Vox no entra en el Gobierno autonómico, Azcón contará con el voto en contra de su formación y no podrá ser investido presidente, un proceso para el que hay de plazo hasta el 23 de agosto y para el que, ha insistido el portavoz parlamentario de la extrema derecha, no cuenta con mayoría, ya que ni la sumarían con el diputado del PAR ni con los tres de Teruel Existe, como ha apuntado en una rueda de prensa en las Cortes.

En este sentido, ha rechazado hablar o pactar con el partido que lidera Tomás Guitarte (Teruel Existe). "Sin razón alguna, porque defendemos gran parte de las propuestas, nos ha demonizado, nos insulta, nos denigra y dice barbaridades como que no respetamos los derechos humanos", ha lamentado, pero también ha asegurado que no tienen intención de sellar un acuerdo "donde todas las políticas sean del PP" porque tienen que "hacer valer el voto" de sus votantes.

Ha dicho asimismo que el PP no les ha pedido "nada a cambio" de presidir la Mesa de las Cortes, "porque podían haber conformado una mesa con Teruel Existe o el PAR", pero han tenido "la gentileza" de darles la presidencia, algo, ha subrayado, de carácter "institucional y parlamentario distinto a la conformación del Gobierno de Aragón".

Nolasco ha precisado que hasta la fecha lo único que se han llevado a cabo han sido una serie de comentarios "superficiales" vía whatsapp respecto al programa que Vox planteó a Azcón pero "no para un acuerdo de cierre de programa" y aunque insiste en que mantienen su mano tendida para formar un gobierno de cambio, ha advertido de que la negociación está ya "un poco rígida" después de que ya haya pasado más de 50 días de las elecciones.

"Cuando tengamos un documento serio y avanzado se notificará", ha asegurado sin adelantar cuáles son las exigencias de Vox para conformar ese gobierno, salvo que reclama "áreas completas" (consejería y direcciones generales).

"Cualquier escenario es posible", ha declarado Nolasco, quien asegura que no entiende las declaraciones de Azcón "de por un lado descartar la repetición de elecciones y por otro lado querer gobernar solo porque tendrá nuestro voto en contra y no podrá gobernar".

Nolasco ha insistido en que está a la espera de la llamada de Azcón y reconoce que no tiene "ni idea" de si la semana próxima podrá haber investidura porque antes hay que hablar de programa, de si entran en el gobierno, "en qué situación y cómo".