Vox acusa a Sánchez de "hacer ver" que "el PSOE de Chaves y Griñán" no creó la trama de los ERE: "Andalucía no olvida"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "querer hacer ver" que "el PSOE de Chaves y Griñán" no creó la trama de los ERE en Andalucía, y "se olvidan de que existen condenas judiciales condenatorias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, dictada por jueces y magistrados", ha apuntado al tiempo que ha recordado que "los andaluces no olvidan", haciendo alusión a lo que los propios condenados han dicho sobre "en qué se gastaban el dinero".

Así lo ha manifestado Gavira en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía este miércoles tras conocer las últimas resoluciones respecto a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán del Tribunal Constitucional (TC), donde además ha informado de la querella que su partido va a interponer contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y también "contra todos esos magistrados que se han posicionado a favor de la anulación de las condenas de los expresidentes andaluces".

"Se trata de enmienda a la totalidad que está haciendo el Tribunal Constitucional a todo el sistema judicial que hay en nuestra nación, al sistema judicial y también a la propia fiscalía", ha aseverado para incidir en que "lo que nos quieren hacer creer Sánchez y su gente es que aquí, en Sevilla, la Audiencia Provincial y en Madrid, la sala del Tribunal Supremo, pues lo que están haciendo es un contubernio para perjudicar a los socialistas".

Asimismo, Gavira ha criticado las declaraciones de este pasado martes por parte del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en las que alegaba que "por fin se ha hecho justicia" y que "no existía tal trama", ante lo cual, el portavoz del grupo Vox ha informado de la condenado a cárcel del exalcalde de los Palacios Antonio Maestre (PSOE) por una ayuda de 750.000 euros de los ERE publicada este miércoles. En este sentido, Gavira ha espetado: "Esto es lo que no pasó. Esto no es verdad, según el señor Chaves. Pues esto es lo que hay en esta tierra, y esto es lo que nos intentan hacer creer".

A este respecto, ha subrayado que "hasta ahora el Tribunal Constitucional nunca había hecho nuevas valoraciones de la prueba", así que "esta es la novedad que ha hecho el TC con esta revisión de la sentencia". Por tanto, ¿Ahora qué va a pasar?, se ha preguntado Gavira al tiempo que ha advertido que "lo que va a suceder es que todas las personas que están en un procedimiento judicial, como el exalcalde de Los Palacios, se van a acoger y van a poder elevar su recurso de amparo al TC, solicitando se le han vulnerado las garantías constitucionales".

Al hilo de ello, Gavira ha asegurado que esto es una consecuencia del pacto de Partido Popular y de Partido Socialista en 2021, y en esta línea ha destacado que "esta composición del Tribunal Constitucional, dividido en dos bandos, conservadores y progresistas, gracias al PP ahora domina Sánchez y su gente, con Conde-Pumpido, el señor Campos, etcétera".

En definitiva, ha concluido el portavoz parlamentario de Vox, "estas son las consecuencias de los pactos populares y socialistas. Y lo estamos viendo no sólo en el Tribunal Constitucional, sino también en el Consejo General del Poder Judicial, en la Defensoría del Pueblo e incluso en la radiotelevisión española".