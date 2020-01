Vox acusa a Sánchez de asumir los postulados más radicales de la izquierda

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado este sábado al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de traicionar a los españoles al asumir los postulados más radicales de la izquierda y haber introducido la ruptura de España en el programa del Gobierno.

Espinosa ha calificado de "auténtica barbaridad" la primera intervención en el debate de investidura de Sánchez, de quien ha dicho que ha retomado "el marxismo y el leninismo para contentar a Podemos en detrimento de todos los españoles".

"Es el discurso de una personas sin palabra (...) que no tiene ninguna dificultad para mentir a la cara a los españoles", ha afirmado el portavoz de Vox, quien se ha mostrado convencido de que hoy hay también muchos socialistas preocupados por el riesgo de ruptura de las estructuras de la unidad de España.

Sánchez ha "traicionado" sus principios y promesas, es "casi un meme" y "todo lo que ha dicho es una burda mentira", según ha recalcado Espinosa.

Junto al portavoz de Vox, ha comparecido el diputado por Barcelona Ignacio Garriga, para quien los aplausos de ERC al discurso de Sánchez demuestran "una vez más la línea de conjunción" del PSOE y los nacionalistas y su "proyecto de ruptura".

Para los diputados de Vox la abstención de ERC en la investidura no corre riesgo tras las últimas decisiones de la Junta Electoral Central.

"No creo que ERC tenga los arrestos necesarios para poner en jaque esta investidura. No han sido nunca valientes, no creo que lo sean ahora", ha sentenciado Espinosa.