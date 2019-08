Vox acusa a Pedro Sánchez de "tráfico ilícito de personas" por su nueva propuesta sobre el Open Arms

Las noticias en torno al barco “Open Arms” se han venido sucediendo en las últimas horas. Lo último que se ha conocido es que el barco, fondeado frente a Lampedusa (Italia) con 107 migrantes a bordo, ha rechazado la oferta del Gobierno español para dirigirse al puerto gaditano Algeciras, por estar demasiado lejos, según ha informado la propia ONG española.

"Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterráneo, con una situación insostenible a bordo?", escribió el fundador de la ONG, Oscar Camps, en Twitter.

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

La propuesta formulada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también ha contado con el rechazo de Vox, aunque por motivos bien distintos a los que ha argumentado la ONG. El diputado por Cádiz de la formación que dirige Santiago Abascal, Agustín Rosety Fernández de Castro, ha acusado este domingo a Sánchez de colaborar con el "tráfico ilícito de personas" por haber ofrecido el puerto de Algeciras. Desde su cuenta oficial de Twitter, de Castro ha afirmado que "el señor Sánchez Castejón vuelve a tomar parte del tráfico ilícito de personas del Open Arms y lo hace a través de Algeciras, una comarca empobrecida y arruinada por el narcotráfico, el contrabando y la piratería de Gibraltar", ha destacado el parlamentario de Vox. Rosety Fernández de Castro, que es general de Brigada, del Cuerpo de Infantería de Marina, actualmente retirado, ha sentenciado en la red social del pájaro azul que “los españoles y los gaditanos no se merecen esto".

El Sr @sanchezcastejon vuelve a tomar parte del tráfico ilícito de personas del @openarms_fund

Y lo hace a través de Algeciras, una comarca empobrecida y arruinada por el narcotráfico, el contrabando y la piratería de Gibraltar

Los españoles y los gaditanos no se merecen esto. https://t.co/OklrRUmVs7 — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) August 18, 2019

El comentario del diputado de Vox ha sido aplaudido en redes sociales, cuyos usuarios se han lanzado contra la propuesta del presidente del Gobierno en funciones, al que acusan muchos de ellos de hipócrita: "Estaba cantado que Sánchez iba a hacer esto... todo era esperar a que la situación se tensara al máximo para ir de humanista a costa del ciudadano español", declaraba uno de ellos.

Estaba cantando que Sanchez iba hacer esto....un equipo de TVE viaja en el Open Arms...tocaba esperar a que la situación se tensara al máximo para ir de humanista a costa del ciudadano español.....vamos a elecciones y Sanchez hara lo que haga falta por ganarlas — La pluma del pueblo (@plumadelpueblo) August 18, 2019

Por qué @sanchezcastejon colabora con esas mafias traficantes d personas como el Open Arms ?? pic.twitter.com/j6C7Y8qhBc — Rosa Saavedra (@9Rosadiaz) August 18, 2019

Esperemos que algún juez tome cartas en el asunto e investigue a este tentáculo español de las mafias de tráfico de personas. — Doutor Fouciñas PhD (@foucinas) August 18, 2019

Horas antes, el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, ha mostrado su disconformidad con las decisiones tomadas en las últimas horas. También en Twitter, el también escritor ha afirmado que los 134 migrantes rescatados no viven una situación dramática: “Da igual menores o no, es todo mentira. No son menores. No son refugiados. No son náufragos. No vienen de guerras. No son los más pobres. No pasaban hambre. No pagarán nuestras pensiones. No vienen a integrarse. La ONoGubernamental es gubernamental. Resumen: todo mentira."