Vox acusa a las autonomías de contribuir al "secuestro de niños" marroquíes

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha considerado este lunes que los gobiernos autonómicos no tendrían que acoger a los menores marroquíes que cruzaron la frontera en Ceuta la semana pasada, porque en su opinión se trata de un "secuestro internacional de miles de niños".

En una rueda de prensa en Madrid, el portavoz del comité de acción política de Vox ha dicho que los gobiernos regionales "como si fuera una tómbola" intentan "quedarse con los niños" y que tendrán "inundados sus centros de tutela" cuando deberían ser devueltos a sus padres.

Buxadé ha dicho que no le importa si la ley obliga a las comunidades autónomas a esa acogida porque, a su juicio, está por encima el derecho natural, según el cual los niños tienen que estar con sus padres.

El portavoz de Vox ha pedido al Gobierno de España la devolución "inmediata" de los menores para no contribuir al "acto de secuestro internacional de miles de niños", ocurrido por no proteger suficientemente su frontera después de que los menores fueran "lanzados con engaño por Marruecos".

Por eso, también ha instado al Gobierno a "la militarización permanente por el tiempo que sea preciso de la frontera de España".

Buxadé se ha referido en especial a la Junta de Andalucía y ha advertido que la acogida de menores en centros andaluces, aunque la exija la ley, "justifica" que Vox se "separe" del gobierno andaluz del PP y Ciudadanos "sentimental, intelectual y políticamente", al estar "traicionando los compromisos y acuerdos".

No obstante, pese a incidir en la "separación" de Vox del gobierno andaluz por sus "falsos humanitarismos", ha indicado que no apoyarán una moción de censura, y no se ha pronunciado al ser cuestionado sobre si rechazarán los próximos presupuestos, lo que podría llevar al adelanto electoral, que, sin embargo, ha pedido "inmediatamente".

Acerca de la prohibición de un acto de su partido esta tarde en Ceuta por la Delegación del Gobierno al no haber garantías de seguridad, Buxadé ha dicho que constituye "la expresión más genuina de que estamos ante un Gobierno con claros tintes antidemocráticos".

A su juicio, la Delegación del Gobierno "se pone de lado de los enemigos de España", ya que "acepta todo el argumentario de la extrema izquierda y el separatismo en España de que la presencia de Vox crea hostilidad".

Por otra parte, Buxadé ha considerado que la posibilidad de que los políticos catalanes presos sean indultados sería "una afrenta más" que Vox recurriría en los tribunales "y en la calle".

Ha añadido que ver al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras asistir el viernes a la investidura de Pere Aragonès gracias a un permiso penitenciario fue para él "humillante" porque "debería estar pudriéndose en la cárcel hasta el cumplimiento íntegro de su condena". EFE