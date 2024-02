Vox acusa al Gobierno de "colonizar" el Poder Judicial y Bolaños contesta: "No les gusta que se cumpla la Constitución"

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha acusado este martes al Gobierno de "colonizar" el Poder Judicial y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que al partido liderado por Santiago Abascal no le gusta "que se cumpla la Constitución". "Nada nuevo bajo el sol", ha añadido.

El intercambio de reproches se ha producido a instancias de la pregunta que el dirigente de Vox ha realizado al ministro. En concreto, Gordillo ha cuestionado al Gobierno si "considera que la existencia de cuotas partidistas en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) favorece la salud" de la democracia.

"Nosotros lo que proponemos simplemente es que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los mismos miembros del Poder Judicial, que es lo que la Constitución establecía en su origen y lo que ustedes, para colonizar el Poder Judicial, destruyeron desde el principio de la democracia", ha recordado el senador.

Así, Gordillo ha afirmado que nadie se fía de los socialistas, "ni los españoles, ni la oposición ni sus socios golpistas de Gobierno". "Es lamentable, señorías del Partido Popular, que hayan aceptado ustedes sentarse con el PSOE en Bruselas para seguir politizando el Poder Judicial como hasta ahora", ha reprochado.

Bolaños, por su parte, ha conminado a Gordillo a leer la Carta Magna. "Estamos en una crisis institucional en uno de los tres poderes del Estado, y esto tiene consecuencias. Yo sé que a usted no le gusta el modelo. Por cierto, le voy a decir algo. Léase la Constitución, porque hay gente que defiende y que se arropa en la Constitución pero que no se ha leído ni las pastas, o sea, es que no se las ha mirado", le ha espetado.

En esta línea, el ministro ha incidido en que el prestigio del propio órgano, del Consejo General del Poder Judicial, está teniendo consecuencias en el funcionamiento anormalmente retrasado del servicio público de la Justicia. "Se están dictando sentencias con mayor dilación de la normal porque hay demasiadas vacantes en nuestros tribunales. A usted no sé cuánto le importará, pero a mí me importa mucho que funcione la Justicia en este país", ha añadido.

Así las cosas, Bolaños ha celebrado que se hayan conseguido sentar "en la mesa otra vez" con el Partido Popular para tratar de lograr la renovación del CGPJ aunque sea "con la mediación de la Comisión Europea". "Por nosotros no hay problema en hablar. Hablamos donde sea y ante quien sea, porque lo que queremos es que se cumpla la Constitución. Y a usted, representante del partido de ultraderecha en este país, pues no le gusta que se cumpla la Constitución. Pues normal, nada nuevo bajo el sol", ha zanjado.