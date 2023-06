Vox acusa a Aragonès de cambiar el Govern para "presentarse en condiciones" a la próxima legislatura

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha criticado este martes la remodelación del Govern y ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "sólo se preocupa de fomentar su figura personal para poder presentarse en condiciones a la siguiente legislatura".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Parlament, donde ha valorado que el Govern "está en minoría y es incapaz de resolver o de afrontar los problemas reales de los ciudadanos".

En cuanto a los nuevos consellers, Garriga ha asegurado que David Mascort, nuevo conseller de Acción Climática, representa el continuismo de la anterior consellera, Teresa Jordà: "No hará un cambio de políticas reales, de esas políticas globalistas que han imperado en esta conselleria, seguirán utilizando el clima para limitar la libertad de los ciudadanos y favorecer a las élites globalistas".

Respecto a la nueva consellera de Educación, Garriga ha celebrado que "es motivo de alegría despedir al peor conseller de Educación de los últimos tiempos", en referencia a Josep Gonzàlez-Cambray, y ha asegurado que Simó es, según él, el comodín de Aragonès y de ERC.

"Ester Capella cuidó a los golpistas en las cárceles y eso supongo que es el premio que le dan a la hora de dar una conselleria", ha concluido sobre la nueva consellera de Territorio.

PACTO EN RIPOLL Y AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Preguntado por el pacto entre ERC, PSC y la CUP en Ripoll (Girona) para que no gobierne Aliança Catalana, Garriga ha asegurado que, como no tienen representación en ese Ayuntamiento, no tienen nada que decir, aunque ha lamentado que "no es un cordón sanitario, es un cordón antidemocrático".

En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, Vox ha avanzado que sus concejales apoyarán a su candidato, Gonzalo de Oro-Pulido.

Asimismo, respecto al recuento de votos en Barcelona, Garriga ha sostenido que están esperando recibir la contestación de la Junta Electoral Central (JEC) por su recurso por los votos declarados nulos en las elecciones del pasado 28 de mayo y, según esa respuesta, decidirán si acuden "a la justicia ordinaria".