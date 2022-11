Vox aconseja a Collboni "afiliarse" a los comunes y ve a Illa "muleta" de ERC

El portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Joan Garriga, ha aconsejado al alcaldable del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, "afiliarse" a los comunes, ya que es el "socio de la Barcelona del no" de Ada Colau, y ha reprochado también a Salvador Illa que sea la "muleta" de ERC en Cataluña.

En declaraciones en Rubí (Barcelona), donde ha presentado la campaña "Coeduca't", Garriga se ha referido al hecho de que los socialistas catalanes hayan proclamado hoy a Collboni como su candidato en Barcelona para las próximas elecciones locales.

Para Garriga, Collboni "es socio de la peor alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Forma parte de la Barcelona del 'no': no al aeropuerto, no al Hermitage, no a la seguridad, no a las ferias, no a la movilidad libre. Con esa hipoteca, lo que tendría que hacer es afiliarse al partido de Colau o bien quedarse en casa".

Pero también ha cargado contra el líder del PSC, Salvador Illa, que ha criticado a Aragonès por "esconderse" y le ha instado a reunirse con los socialistas para negociar las cuentas del año que viene. "Están haciendo teatro", ha ironizado el portavoz de Vox en el Parlament.

A su juicio, "Illa es la muleta del separatismo en Cataluña, como Gabriel Rufián lo es de Sánchez en el Congreso. ERC y PSC son de facto un gobierno de coalición", ha afirmado Garriga, que ha opinado que "no sorprende" la mano tendida del PSC para "dar apoyo al separatismo y no hacer oposición", como sí hace Vox, ha dicho.