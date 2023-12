Vox aclara al PSOE su diferencia con Bildu: "Vox es el partido de Ortega Lara, con víctimas del terrorismo"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha respondido este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que defendió la participación de Bildu en la vida política y equiparó el pacto de PP y Vox en Valladolid con el de PSOE y Bildu en Pamplona, y ha querido establecer las diferencias entre una y otra formación: "Vox es el partido de Ortega Lara, fundado por víctimas del terrorismo", ha trasladado la portavoz.

En concreto, Puente defendió el lunes el derecho a la participación política de Bildu en plena polémica por el acuerdo alcanzado entre PSOE y la formación abertzale para desalojar a UPN de la Alcaldía de Pamplona, que obtendrán los segundos. Además, criticó la movilización del domingo contra el acuerdo en la capital navarra: "No entiendo la manifestación, es como si yo hubiera protestado en Valladolid cuando el PP pactó con Vox", dijo. Puente perdió la Alcaldía de esa ciudad en virtud de un acuerdo entre esas formaciones.

ANTES PISTOLAS Y AHORA INSTITUCIONES

Este martes, en rueda de prensa desde el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán ha contradicho al ministro de Transportes y ha afirmado que "Bildu es un partido que no debería existir porque es la marca política de ETA". En esta línea, ha señalado que "ETA tiene un proyecto político" que "antes defendía con las pistolas y las bombas" pero ahora, gracias al PSOE, "lo defiende desde las instituciones".

Y, marcando una diferencia, la portavoz parlamentaria ha indicado que "Vox es el partido de Ortega Lara, fundado por víctimas del terrorismo". "Puente pertenece a un partido que pacta con ETA, entonces las distancias son abismales entre uno y otro", ha añadido, antes de ahondar en las críticas al pacto en Pamplona y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Puente no cree en nada, igual que su líder, Pedro Sánchez, y ahora se alían con Bildu para sacar adelante su Gobierno. Y como no creen en nada y les da igual ocho que ochenta, pues no les importa pactar con los que antes ponían bombas y ahora tienen los sillones gracias a ellos", ha zanjado.