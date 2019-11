Vox acaba con el consenso contra la violencia machista en Madrid

Ni la Asamblea de Madrid ni el Ayuntamiento de la capital han logrado aprobar este año una declaración por el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, debido al bloqueo de Vox, que ha acabado con el consenso unánime logrado desde 2005.

En el Parlamento madrileño, el partido de extrema derecha ha impedido la aprobación de una declaración institucional después de presentar ayer de forma unilateral su propio manifiesto, en el que denuncia un "pacto de silencio" del resto de partidos ante el "fracaso" de la legislación actual y exige medidas contundentes frente a todo tipo de violencia.

"Si los demás se quieren sumar a nuestra declaración serán bienvenidos", ha dicho la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a su llegada al Pleno de la Asamblea, y ha agregado que discrepa de "algunos puntos de vista" consensuados por los demás partidos y que en su opinión "es sano para la política española que haya un punto de discrepancia".

Vox ya había bloqueado anteriormente las declaraciones institucionales que, desde la pasada legislatura, la Asamblea de Madrid promulga automáticamente para condenar los asesinatos machistas ocurridos en la Comunidad, y este jueves ha topado con la crítica unánime del resto de grupos, que han coincidido en lamentar la imposibilidad de mantener el consenso en este tema.

La oposición de izquierda ha cargado contra PP y Cs por su pacto con Vox.

La diputada de Más Madrid Mónica García ha acusado a Cs y a PP de vender "su alma a negacionistas de la violencia machista" y ha prorrumpido un "fuck' machismo" (que le jodan al machismo); Isabel Serra (Podemos) ha pedido que "la derecha no asuma la agenda de la extrema derecha"; y el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha lamentado que la Asamblea no haya tomado "posición y compromiso".

Desde el PP, Alfonso Serrano ha atribuido la situación a "intereses ideológicos", mientras que Cs ha pedido que se deje de hacer "electoralismo" con este problema.

Tampoco habrá declaración institucional en el Ayuntamiento de Madrid, donde Vox ha esgrimido su manifiesto y Más Madrid y el PSOE han presentado su propio texto en forma de proposición de cara al Pleno de la próxima semana, pidiendo que el Consistorio aumente la atención incrementando las plazas y el presupuesto.

"Hace muchos años que en Madrid hay una declaración institucional relacionada con este tema y la razón de que este año no se vaya a producir es una fuerza de extrema derecha", ha afirmado la coportavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre.

La edil socialista Maite Pacheco se ha preguntado por qué PP y Ciudadanos, que "están en el Gobierno" y que "tienen que defender a las mujeres de esta ciudad por encima de todo", no han hecho "absolutamente nada para convencer a Vox o para debatir para que podamos llevar esta declaración institucional adelante".

Además, en la capital está en el aire la aprobación de un pacto contra la violencia machista impulsado por el bipartito de Cs y PP y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha acusado tanto a Vox como a la izquierda de buscar "rédito político" con su enfrentamiento.

Tanto Más Madrid como el PSOE supeditan en cambio su apoyo al pacto a que éste cuente con la suficiente dotación presupuestaria, mientras que el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha alegado que no se les invitó a la mesa de negociación porque no quieren "negociar nada", sino que únicamente pretenden que suscriban o no en sus propios términos.

Vox es el único partido que niega la existencia de la violencia machista y denuncia ocultación de otros tipos de violencia, una posición solitaria que sin embargo le ha permitido romper con la unanimidad mantenida en los últimos 15 años.

Sin embargo, las cifras indican que este año se han duplicado el número de mujeres asesinadas a causa de la violencia machista en Madrid, once respecto a las cuatro del conjunto de 2018, y también han crecido los casos activos hasta un total de 8.441, como ha desvelado este jueves un informe de CCOO.