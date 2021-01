Vox se abstendrá y evita una nueva derrota parlamentaria del Gobierno con el decreto sobre los fondos europeos

El Gobierno salvará esta tarde una votación que parecía crítica y mal encaminada y lo hará gracias a Vox. La formación de Santiago Abascal ha decidido repensarse su 'no' al decreto de los fondos europeos aprobado por el Ejecutivo y finalmente se abstendrá, evitando una nueva derrota parlamentaria de los de Pedro Sánchez.

La situación del Ejecutivo era muy complicada, ya que PP, Ciudadanos y ERC se han opuesto a la medida, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el Gobierno perdiera la votación. Finalmente no será así, ya que Vox ha preferido distanciarse de PP y Ciudadanos de cara a las inminentes elecciones catalanas que poner otro clavo en el ataúd del Gobierno de coalición.

Vox niega haber negociado con el Gobierno

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que no han negociado con el Gobierno su abstención a convalidar el decreto sobre los fondos europeos y ha dicho que, aunque hubieran conocido de antemano el resultado final de la votación, se hubieran abstenido igualmente.

Además, ha recalcado que lo hubieran hecho porque su interés es que los 140.000 millones de euros lleguen cuanto antes a los comerciantes, hoteleros y autónomos a quienes se les ha obligado a cerrar sus negocios por la pandemia.

"Hay que indemnizarles cuanto antes", ha afirmado, porque tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas "les han impedido trabajar".

Ha insistido en que Vox no ha negociado con el Ejecutivo el sentido de su voto en la convalidación de este real decreto, que ha salido adelante gracias a su abstención: "No lo hemos hecho en los dos últimos años y no lo hemos en los últimos días", ha dicho.

Estos fondos, ha subrayado, tienen que llegar independientemente del gobierno que haya, aunque ha advertido que quieren introducir enmiendas en el proceso de tramitación para garantizar que haya auditorías y mecanismos de control y no se produzcan irregularidades, con el fin de que el reparto no esté "al albur de los intereses de un partido u otro".

De hecho, el que ya haya empezado a haber "peleas" entre el Gobierno y las comunidades sobre la gestión de los fondos pone de relieve "cuán gravoso e ineficiente" es el sistema autonómico, y Vox -ha señalado Espinosa de los Monteros- no quiere que se repita lo que está sucediendo con la gestión sanitaria de la pandemia, "que nadie sabe quien manda".

Carmen Calvo agradece a Vox su voto

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido agradecer "de manera muy expresa" a todos los grupos que han decidido permitir que el decreto ley para la gestión de los fondos europeos sea revalidado en el Congreso, entre los que se incluye Vox, ya que la abstención de los de Santiago Abascal permitirá salvar la votación ante el voto negativo del PP, Ciudadanos o ERC.

"El agradecimiento del Gobierno por proteger a los españoles es a todos los que han entendido el mensaje. Hoy se trata de proteger a España", ha argumentando Calvo en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso tras el debate de la iniciativa, al ser preguntada por esa decisión de Vox

En todo caso, durante toda su comparecencia Calvo no ha querido mencionar a ningún grupo en concreto en su agradecimiento, ni tampoco ha respondido a la pregunta de si el Gobierno ha negociado con Vox su abstención.

Sin embargo, tras cargar duramente contra el PP por su rechazo, sí ha reconocido que los grupos que sí permitirán la aprobación del decreto "han decidido ponerse a disposición de este país, aunque eso implique de forma indirecta darle la razón al Gobierno". "Lamentamos que en el peor momento de a vida de nuestro país el PP no sólo no esté, sino que esté en la destrucción", ha denunciado.

"Hoy los grupos se tenían que jugar si estaban a la altura del problema que tiene España. Habrá pocas veces que la política tiene que ser tan sincera. Se lo agradezco de antemano", ha reafirmado la 'número dos' del Gobierno.

Al ser repreguntada en varias ocasiones sobre si el Gobierno ha negociado con Vox, y sobre si su agradecimiento también va dirigido a esa formación, Calvo ha insistido en cargar contra el PP por su voto en contra, y ha asegurado que los que sí van a permitir que salga adelante han tomado la actitud "que tendría cualquier ser humano" que quiere "proteger a los españoles".