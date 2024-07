Vox abre la puerta a la salida de sus cargos en el Consell de Mallorca: "Ya lo valoraremos"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha afirmado este lunes que el partido está abierto a acordar la salida de sus cargos del Consell de Mallorca, a pesar de que la institución insular, así como los ayuntamientos, quedarían fuera del anuncio de ruptura de los gobiernos autonómicos y la retirada del apoyo parlamentario.

"Ya lo valoraremos", ha afirmado Cañadas en una rueda de prensa en la que ha acusado a PP de romper el pacto con Vox al ordenar a las autonomías "a tragarse a los menores migrantes".

Cañadas ha criticado en este punto que en la residencia La Bonanova se esté acogiendo a menores migrantes no acompañados. "En España no cabe todo África, no queremos ser Francia. Lloraremos sangre", ha afirmado en una comparecencia basada prácticamente en la cuestión migratoria.

La portavoz de Vox en la Cámara autonómica, en relación a la posible salida de Gabriel Le Senne, ha defendido que "por coherencia" si Le Senne dejara su cargo también debería hacerlo la presidenta del Govern, Marga Prohens, siguiendo la lógica del pacto de investidura.