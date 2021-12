Cs votará 'no' a los Presupuestos de Aragón de 2022 y defiende una rebaja fiscal para las clases medias

Pérez Calvo dice que no se han dadado "las circunstancias" para alcanzar un acuerdo y que el "referente" del centro liberal es Cs y no el PAR

El grupo parlamentario de Cs de las Cortes de Aragón votará 'no' al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2022, que aprobará este jueves el Pleno del Parlamento regional con los votos del cuatripartito. El líder del partido naranja, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado que "no se han dado las circunstancias para llegar a un acuerdo" y ha exigido una rebaja fiscal para las clases medias.

Pérez Calvo ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "la izquierda ha hecho piña" y "el PAR de Arturo Aliaga está protagonizando la gran espantada", subrayando que el cuatripartito no ha querido negociar las enmiendas para beneficiar fiscalmente a las clases medidas, "los paganinis".

Ha dicho que "lo mínimo que se merecen tantísimas familias aragonesas era tener un gesto de generosidad, de responsabilidad, y llevar a cabo una rebaja fiscal no a las rentas mas desfavorecidas, sino a las clases medias", argumentando que los sectores más desfavorecidos tienen capítulos presupuestarios que incluyen ayudas y quienes tienen más recursos "no están pendientes de estas cosas", pero "en medio hay un colchón amplísimo, del 70 u 80 por ciento de los aragoneses, los paganini".

El líder de Cs Aragón ha planteado rebajar la presión fiscal a este colectivo y ha lamentado: "No nos han dejado debatirlo" porque su propuesta "ha sido vetada", haciendo notar que la izquierda lo ha rechazado en bloque y el PAR "ni siquiera quiere que se debata ese alivio fiscal".

CLASE MEDIA Y JUVENTUD

Los Presupuestos autonómicos de 2022 "no son suficientes" porque "perjudican a la clase media y no ofrecen una oportunidad a los retos de los jóvenes", ha manifestado Pérez Calvo, quien ha apuntado que no se ha introducido una enmienda para destinar 11 millones a políticas de juventud.

Pérez Calvo ha puntualizado que Cs votará en contra los Presupuestos pero "no a la contra", de forma que Ciudadanos seguirá siendo "el grupo con el que se puede hablar y no tendrá reparo en hablar cuando se propongan cosas factibles y positivas para el conjunto de los aragoneses".

Del mismo modo, el diputado José Luis Saz ha expresado que este partido cree en el diálogo y ha dejado claro que su voto negativo "no es un frontismo con el Gobierno" regional.

También ha indicado que "la abstención te deja como un Don Tancredo en mitad de la plaza" al ser "una posición poco valiente o poco coherente", insistiendo en que "el año pasado era excepcional por el factor incertidumbre" y el escenario actual "no tiene nada que ver".

DIÁLOGO

Daniel Pérez Calvo ha explicado que Cs se abstuvo en la fase de tramitación de los Presupuestos para mantener "la puerta abierta al diálogo", pero ya había "diferentes aspectos que no encajaban" y el partido naranja estuvo a la espera de "negociar y modificar el texto en la medida de lo posible".

Cs rechazará los Presupuestos "con cierta tristeza" después de haber apoyado, el año pasado, los de 2021, cuando Aragón se encontraba en "una situación excepcional", se desconocía cómo iba a evolucionar la COVID-19 y consideraron necesario "transmitir tranquilidad y dar confianza a los sectores económicos", de ahí su "apuesta por la estabilidad política como paso previo a la estabilidad económica y social", que fue "muy bien valorada".

En la negociación de los Presupuestos del año que ahora termina "había una serie de coincidencias que nos permitían aportar enmiendas; las líneas maestras las teníamos consensuadas", ha proseguido Pérez Calvo, quien ha aseverado: "Esta vez no ha sido posible, ni siquiera ha habido una fase previa de negociación".

Cs ha registrado 205 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos y ha sacado adelante 21, moviendo medio millón de euros, por 3,5 millones el año pasado, ha expuesto Pérez Calvo.

CS, REFERENTE DEL CENTRO

"No entendemos la actitud de un PAR que, incluso, ha votado en contra de una pequeñísima enmienda de en torno a 30.000 euros para hacer un estudio técnico y ver qué margen teníamos para bajar los impuestos a los aragoneses".

"El PAR ha unido su futuro, ellos sabrán por qué, al futuro de CHA y Podemos", ha aseverado el líder de Cs Aragón, para quien "ese punto de centralidad que había en el cuatripartito está alienado", de forma que "el PAR de Arturo Aliaga es un partido más de izquierdas en un cuatripartito de izquierda".

"¿Dónde está el PAR de centro, liberal, que durante tantos años ha sido clave en las negociaciones?", se ha preguntado el dirigente de Cs, para quien el PAR "ha dejado plantados a los hosteleros" y ha advertido: "Con ese PAR va a ser muy difícil que podamos llegar a acuerdos, a sumar intereses". También ha asegurado que Cs no va a dejar "a nadie huérfano" y que su intención es "seguir siendo el referente claro del centro liberal aragonés".

"Ha habido poca voluntad de diálogo, algún socio del cuatripartito estaba incómodo con que Cs volviera a estar en la foto", ha continuado Pérez Calvo, a cuyo juicio "el PAR de Arturo Aliaga es el principal enemigo de las clases medidas".

Ha opinado que los objetivos del actual PAR "van más alineados con los sillones y sus obligaciones", tras lo que se ha dirigido a "los que se sientan huérfanos del PAR de Aliaga" para que "tengan la tranquilidad de que sigue habiendo una opción de centro".

"Que nadie se atreva a decir que representa al centro liberal cuando se niega a debatir la rebaja fiscal", ha exigido Pérez Calvo, quien ha añadido que "para ese PAR es más fácil alinearse con la izquierda, dejarse caer".