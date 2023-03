PP votará no al juzgar que la reforma de pensiones abre puerta a rebajarlas

El Partido Popular reafirma que votará no a la reforma de las pensiones y explica que no puede avalar un real decreto que a su juicio "abre la puerta" de forma "nítida" a una posible rebaja de pensiones para hacer sostenible el sistema.

Fuentes de la dirección nacional del PP argumentan este miércoles que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha apoyado la revalorización de las pensiones con el IPC y que si no pueden respaldar ahora esta "huida hacia delante" es porque para cuadrar el sistema se contempla reducir el gasto en pensiones.

El PP se refiere a la disposición adicional segunda, que impone informes de evaluación trimestrales por parte de la Airef y, en el caso de que se descuadre el gasto en pensiones, compromete una reforma para corregir este "exceso" "mediante un aumento de las cotizaciones" o otra alternativa de incremento de ingresos, "una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB" o una "combinación de amas".

Defiende el PP que ellos no le van a "mentir" a la gente, porque no son un Pedro Sánchez "de derechas", y reprochan al Gobierno que no haya enviado al principal partido de la oposición toda la documentación con la que sí cuenta, recalcan, Bruselas.

La dirección nacional del PP se hace eco además de la posición de la Airef para señalar que esta reforma de las pensiones es perjudicial, porque al incrementar cotizaciones pone en riesgo la creación de empleo, en la que se sustenta la sostenibilidad del sistema.

El PP defiende además que sí tiene una alternativa al modelo de Pedro Sánchez, que se basa en incrementar el número de empleos en 1,7 millones, integrar en un solo ministerio las competencias de trabajo y la Seguridad Social y aumentar los ingresos por la vía de incrementar los cotizantes.

Fuentes del PP apuntan además que el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, le trasladó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Unión Europea no ha dado su aval a la reforma, que llegará después del verano, y que no será fruto de un análisis de fondo de la sostenibilidad del sistema, sino únicamente de su sostenibilidad fiscal.

Cree el PP que en la práctica el nuevo Gobierno tendrá un año de margen para acometer en una reforma que en 2025 garantice la viabilidad y equilibrio del sistema y si es Feijóo quien ocupa la Moncloa se compromete a hacerlo sin opacidad y desde el Pacto de Toledo.

El no a la reforma de las pensiones ha generado debate interno en el seno del PP, con voces que apostaban por la abstención, según han señalado varias fuentes populares.