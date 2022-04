PP votará "No" al decreto anticrisis tras no ver compromiso de bajada fiscal

El PP votará "No" al decreto de medidas anticrisis consecuencia de la guerra en Ucrania al no ver ningún compromiso explícito del Gobierno a su propuesta de bajar impuestos a clases medias y bajas.

Fuentes del grupo parlamentario popular han señalado a los medios de comunicación del Congreso que llevan semanas planteando medidas concretas al Ejecutivo y que se les ha dicho "que no a todo".

Han insistido por ello en que no darán un cheque en blanco al Gobierno sin tener por escrito que se cumplen las condiciones que plantearon a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Cheques en blanco, lentejas y sumisión al Gobierno, por ese camino no", han apuntado las mismas fuentes, que han advertido de que no ha habido compromiso de llegar a un acuerdo aunque fuera "de mínimos".

Los populares insisten en que el Ejecutivo no ha querido acordar "absolutamente nada" y lamentan que siga anclado en el "no es no" y solo permita que el decreto se tramite como proyecto de ley, algo que consideran "un permiso" para presentar enmiendas que podrían no ser aceptadas, recuerdan desde la dirección del grupo parlamentario.

El PP incide en que si el Ejecutivo hubiera tenido voluntad de acuerdo habría pactado alguna iniciativa como lo ha hecho con Teruel Existe para conseguir su voto a favor, aunque avanzan que en el trámite parlamentario seguirán intentando cambiar el decreto con sus propuestas económicas.

De hecho señalan que este desencuentro final no significa que se hayan roto las relaciones abiertas entre el PP y el Gobierno desde la llegada de su nuevo líder, Alberto Núñez Feijoó.

Han recordado que se produjeron dos llamadas importantes con el Ejecutivo: la primera este martes entre el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la última este miércoles entre la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Sin embargo, señalan que los populares se dieron cuenta este miércoles de que el Ejecutivo estaba intentando sacar el decreto con la mayoría de la investidura y que la reunión con Gamarra fue "testimonial".

Aunque fuentes del Ejecutivo han señalado a los medios que los populares les habían anunciado este miércoles su voto en contra, las mismas fuentes del grupo parlamentario del PP aseguran que en "ningún momento" se les trasladó esta negativa sino que se le dijo al Gobierno que tenía tiempo para negociar hasta el 9 de mayo, fecha en la que expiraba el plazo para convalidar la nueva norma.

Desde el Gobierno, sin embargo, inciden en que el PP tenía claro su voto contrario y que quería hacer daño a la ciudadanía pensando que el decreto podía decaer. Otras fuentes de Moncloa reiteran que han estado jugando a la abstención.