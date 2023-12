IU votará en contra de los presupuestos de Toledo para 2024 porque "no dan soluciones a los problemas de los vecinos"

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo votará en contra de los presupuestos municipales del año próximo porque "no dan soluciones a los problemas de los vecinos" ni plantea un proyecto de ciudad diferente.

Según indica en nota en nota de prensa, estas cuentas disminuyen las partidas de empleo, no incrementan "de forma significativa el presupuesto de la EMV", con lo que no habrá viviendas en 2024 ni políticas para sacar al mercado las que hoy están cerradas; y mantienen el mismo presupuesto para Juventud, "condenando a este colectivo a que tampoco será el 2024 el año de las políticas de emancipación".

Asimismo, critica que mantiene los presupuestos de Cultura o Deportes, "olvidando así el anhelo de empezar a trabajar por ser Capital de la Cultura en 2031 o ser Capital del Deporte; donde no existe más presupuesto para participación social y donde los servicios públicos tendrán que gestionar los mismos servicios que en 2023 o más, pero con menos presupuestos gracias a unas adjudicaciones que han pensado más en contratar las ofertas más baratas".

"Votaremos no a unos presupuestos que van a invertir el 0,19% (134.000 euros de 108 millones de euros) en Igualdad. Solo vamos a pagar los suministros de luz, agua y gas de la Casa de Acogida y el Centro de la Mujer, pero no iniciaremos un camino de lucha y reivindicación para erradicar las violencias machistas. Además, PP y Vox han votado no a una partida para elaborar el III Plan de Igualdad de Toledo que hemos presentado", ha comentado el portavoz de IU, Txema Fernández.

Del mismo modo, ha lamentad que no se haya presupuestado "nada" para poner en marcha la concejalía del Río Tajo, ni para políticas de discapacidad, donde, además, "se ha reducido significativamente la partida de nuevas tecnologías que debería ser la encargada de hacer una web accesible, al que hoy no lo es".

ALEGACIONES

Además, ha lamentado la federación de izquierdas que no se han aceptado ni una sola de sus alegaciones, como la de financiar un fondo bibliográfico para personas con discapacidad intelectual en las bibliotecas municipales, crear una oficina de recaudación municipal para garantizar mayor operatividad en el cobro de los impuestos o eliminar la subvención a las Hermandades o Junta Pro-Corpus para financiar el Festival de Blues, el Club deportivo Escaleno de personas con discapacidad, la asociación de ludópatas rehabilitados o para el festival Matsuri.

"Han votado en contra de poner en marcha el Parque de Tráfico por la asociación Bici-Clásica Toledo que debería ser un centro de referencia en la nueva movilidad sostenible en Toledo", señalan.

A ello une que PP y Vox han votado que no quieren financiar un servicio de fisioterapia y enfermería en los centros de mayores municipales y dicen no a crear partidas de sensibilización contra el juego, el amianto o el efecto de la pornografía en la violencia de género.

"PP y Vox han votado no a implementar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de la Ley de Bienestar animal, pero se han puesto de acuerdo para eliminar la partida que garantiza que se cumple con la de Memoria Democrática en Toledo, olvidando a los represaliados del franquismo en la ciudad", ha finalizado Fernández.