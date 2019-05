Votantes 1-O centran una semana de juicio con la vista puesta en la política

La política se ha metido de lleno esta semana en el juicio del "procés" con la intención de los cinco presos elegidos el 28A de suspenderlo hasta que las Cortes autoricen a seguir con la vista, en la que ha vuelto a sonar el nombre de Jordi Sànchez el 20S y que han protagonizado votantes del referéndum, declarado ilegal.

Estas son las cinco claves de la decimotercera semana de juicio:

1. LA POLÍTICA NO DA TREGUA

La atención del juicio ha quedado en parte eclipsada esta semana por las peticiones de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, electos el 28A, que reclaman al tribunal que pida permiso a las cámaras para continuar con el juicio y les deje en libertad para poder ejercer como parlamentarios.

La maniobra implica, en su opinión, que el tribunal remita el suplicatorio a las Cortes, lo que abocaría a una suspensión de la vista en tanto en cuanto se tramita esta disposición.

La Sala ya tiene sobre la mesa el rechazo rotundo de la Fiscalía que, al margen de negar la enésima petición de libertad, considera que la autorización a las cámaras solo sirve para la instrucción y el procesamiento, pero no cuando se encuentra en pleno juicio. El tribunal resolverá cuanto antes.

2. REAPARECE LA FIGURA DE SÀNCHEZ EN EL 20S

Tras bastantes jornadas en la sombra, la figura del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana recobró importancia cuando un jefe de antidisturbios de los Mossos criticó su "altanería" y actitud "altiva y prepotente" cuando se dirigió a él el 20 de septiembre de 2017, durante el cerco a la Conselleria de Economía.

"Trapero está loco, ha perdido la chaveta. Saca a la Brimo (los antidisturbios) de aquí", le dijo Sànchez al intendente bajo la advertencia de que llamaría "al president y al conseller", según el intendente, solicitado por la defensa del exconsejero Joaquim Forn y que poco ayudó a su compañero de banquillo.

Aunque el mando de Mossos intentó calmar las aguas al recalcar que la actitud de Sànchez cambió "de la noche al día" y se tornó en "más correcta" al ofrecerle "colaboración", en la Sala dejó un poso más que alimenta la sombra de poder que pareció tener aquel día el exlíder de la ANC.

3. "NI QUE HUBIERA VENIDO EL SÉPTIMO DE CABALLERÍA"

EL 20S. Aquel día de "confusión total" los antidisturbios de los Mossos hicieron lo que pudieron, según este intendente.

Con órdenes cruzadas sobre a cuántos miembros de la comitiva judicial sacar y en qué momento, el jefe de la Brimo rápido comprobó que el supuesto cordón de voluntarios de la ANC no funcionaba ante el "rechazo" a los agentes de los concentrados, que les tiraron alguna botella y latas de cerveza.

Intentaron aguantar un cordón de seguridad durante una hora y media hasta que finalmente la secretaria judicial salió por el teatro contiguo. Ellos no la pudieron sacar ("Me supo mal, no, fatal"), pero nunca contemplaron pedir refuerzos o usar la defensa porque "el riesgo que hubiera causado a la ciudadanía no se podía asumir". "Ni que hubiera venido el Séptimo de Caballería", ilustró.

4. EL ETERNO MISTERIO DE LAS URNAS

Primero fueron los acusados y ahora los votantes, pero el caso es que cuando surge el asunto de las urnas todos hacen gala del mismo desconocimiento.

Uno tras otro, los ciudadanos que han comparecido esta semana han destacado la súbita aparición de las urnas en los colegios sin que ninguno haya arrojado luz sobre su procedencia. Más bien todo lo contrario.

Hay dos variables. En algunos casos las urnas aparecen por arte de magia en los locales, pese a que muchos votantes pasaron la noche y toda la jornada del 1-O allí.

En el otro escenario, los testigos dan cuenta de "chicos", "señores" o hasta "una persona disfrazada" que se bajaban de los coches y entregaban algo -que todos intuían que eran las urnas- a gente que se encontraba allí. Y todo ello sin que nadie identifique a nadie, ni mensajero ni receptores.

5. UN REFERÉNDUM ORGANIZADO POR LOS VECINOS

Sin alusiones a las Generalitat, los acusados o los ayuntamientos, los votantes han presumido de autoorganizar el referéndum calificando su "normal" celebración de "hito colectivo".

Salvo el fantasma de las urnas, los votantes han asumido la cobertura logística del 1-O que dio comienzo la víspera con las actividades y encierros en los colegios y que culminó el domingo.

Personas que se erigían voluntariamente en miembros de mesa, otros que organizaban las filas, aquellos que facilitaban dispositivos electrónicos para permitir la votación, los que traían papel y bolígrafo de sus casas para anotar los DNI de los votantes e, incluso, otros que acababan en casas de vecinos para hacer el recuento con ordenadores personales.

Esa organización se evidenciaba aun más cuando llegaban los mossos, como así resumió un testigo: "Nos poníamos delante y les impedíamos el paso, claro".