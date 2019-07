VOTA: ¿Te gustaría que hubiera una repetición de elecciones en noviembre?

La investidura de Pedro Sánchez en julio parece cada vez más improbable después del fracaso de la negociación entre el candidato socialista y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que están más alejados que nunca y se acusan mutuamente de torpedear el diálogo.

La quinta reunión entre ambos desde las elecciones y la primera en la que supuestamente se iba a empezar a negociar programa -así lo querían los socialistas- ha acabado este martes con un durísimo cruce de reproches entre los dirigentes de uno y otro partido y sin visos, por el momento, de que se vaya a encauzar la situación. Y vuelve a despertar el fantasma de una repetición electoral, que tendría lugar el 10 de noviembre.

Nada más terminar el encuentro, Podemos aseguraba que Sánchez había advertido a Iglesias de que habrá elecciones si no apoyaba la investidura en julio, una intención que los socialistas han negado después, pese a admitir que no quieren otro intento tras el de este mes.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, comparecía tras la reunión en rueda de prensa para acusar a Iglesias directamente de mentir, y reprocharle todas las "falsedades" que han dicho los dirigentes de Podemos en estas semanas.

Según Lastra, no es cierto ni que Sánchez haya ofrecido a Iglesias ministerios, ni que le haya confesado que prefería pactar antes con Cs y el PP ni que su intención sea ir a elecciones en noviembre.

Por la tarde, Pedro Sánchez se reunió con el líder del PP, Pablo Casado, a quien de nuevo pidió que no bloquee la investidura.

Y de nuevo Casado le dijo que los populares votarán "no". Aunque subrayó que quiere hacer "todo lo posible para que la situación política se desbloquee", pero eso, en su opinión, "es compatible" con mantener su negativa a la investidura.

Aunque ha ofrecido a Sánchez once pactos de Estado que según ha dicho darían estabilidad a la legislatura, insistía en que el PP no puede facilitar la investidura por coherencia y responsabilidad, y porque "no sería bueno que España se quedara sin alternativa política".