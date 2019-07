VOTA: ¿Deberían PP y Cs abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez?

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha descartado "absolutamente" la abstención del PP auna investidura de Pedro Sánchez y ha negado cualquier tipo de debate interno dentro del partido en torno a si deberían o no facilitarla. "El PSOE no puede pretender que le apoyemos o nos abstengamos, eso está absolutamente descartado", ha afirmado García Egea en una entrevista en Antena 3. Según el dirigente popular, Sánchez está planteando al PP y a Cs "una especie de halloween político: es un truco o trato para los constitucionalistas que no estamos dispuestos a aceptar porque el Gobierno de "España no es un juego".

Ciudadanos también descarta la abstención. El líder de la formación, Albert Rivera, ha propuesto sumar a la nueva Ejecutiva exdirigentes de otras fuerzas, entre ellos Ángel Garrido, José Ramón Bauzá y Joan Mesquida, además de otros fichajes como Edmundo Bal o Sara Jiménez, y plantea prescindir de críticos como Fernando Maura y Orlena de Miguel. Con esta maniobra, Rivera pretende unir al partido para evitar voces internas que apoyen un posible acuerdo con el PSOE.

Mientras, los socialistas ya no tienen sobre la mesa el supuesto gobierno de coalición con Podemos. Por ello, el PSOE quiere hablar con Partido Popular y Ciudadanos para intentar lograr su abstención y no llevar al país a unas nuevas elecciones.

