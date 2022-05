UP volverá a registrar la comisión sobre contratos en la Asamblea y estudia vías legales por la Ley de Telemadrid

Critica el "sectarismo" de PP y Vox

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha avanzado que su grupo parlamentario volverá a registrar la comisión sobre contratos de emergencia en la Cámara regional pese al "sectarismo" de PP y Vox, y estudia "vías legales" por la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM).

En una entrevista con Europa Press, Jacinto ha insistido en que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, no ha dado las "explicaciones oportunas" sobre el caso de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. "La causa judicial sigue abierta y veremos a ver qué responsabilidades penales se derivan. Nosotros hemos pedido la imputación del primo de Almeida porque habría sido imposible sin él el acceso al Ayuntamiento", ha recordado.

A su juicio, el hecho de ser "facilitador de contactos para poder hacer negocio con dinero público puede suponer un delito de tráfico de influencias". Lo mismo piensa que ocurre con el caso del hermano de Ayuso; motivo por el cual ha avanzado que volverán a presentar una comisión de investigación en este sentido.

"Son las herramientas de las que nos dotamos para fiscalizar. Pero Vox y (la presidenta regional) Isabel Díaz Ayuso no paran de bloquear en la Asamblea esto, en una nueva alianza que no deja de perjudicarnos. El impuesto más caro es la corrupción. Casi 25 millones de euros a empresas que no se dedicaban al sector y sus empresarios tienen vínculos con gente del PP. Vamos a seguir hasta que se esclarezca porque, aparte de la responsabilidad penal, hay una falta evidente de ética y de gestión", ha lanzado.

UNIDAS PODEMOS, SIN CONSEJEROS EN TELEMADRID

En otro orden de cosas, ha criticado el "bloqueo constante" de PP y Vox en la Asamblea, quienes son "sumamente sectarios y quieren aferrarse y tener el máximo control de todos los órganos democráticos" e "impedir la participación democrática por parte de todas las fuerzas".

Así ocurre, a su juicio, con la Ley de Telemadrid. Vox ha permitido al PP en la Asamblea de Madrid sacar adelante, gracias a su abstención y por lectura única, una nueva reforma de la modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid que rebaja la mayoría necesaria para elegir al director general.

Con la reforma aprobada este jueves, pese al voto en contra de Más Madrid, PSOE y Vox, el director general tendrá que ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea en una primera votación pero la diferencia es que abrirá la puerta a una segunda vuelta, en la siguiente sesión plenaria, en la que valdría una mayoría simple. De esta forma el PP sacaría adelante la votación con la abstención de Vox.

Además, se modifica el número de miembros del consejo de administración del ente público que hasta ahora estaba compuesto por nueve miembros, personas físicas con suficiente cualificación y experiencia profesional, y que ahora quiere reducirse a cinco.

Según ha explicado Jacinto, Unidas Podemos, con este cambio, dejaría de tener representación, lo que ha tachado de "merma para la democracia". "Estamos estudiando las posibles vías legales. Estamos en un momento en el que al Gobierno de Ayuso vamos a tener que pararle en los tribunales ante los muchos atropellos democráticos que se están ejecutando", ha alertado.

Pese a todo, cree que su partido está haciendo "una buena labor de oposición y fiscalización de los desmanes del Gobierno", como "arduas hormiguitas" y ha reivindicado que la fuerza de su partido se caracteriza por estar "aliada y alineada con los conflictos sociales que hay en Madrid".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Creo que estamos consiguiendo ejercer la política con el fin que tiene la política. Hemos sido elegidos para representar a la sociedad y para reconstruir con ellos todas las iniciativas que traemos al parlamento", ha resaltado la coportavoz de Unidas Podemos.