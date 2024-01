El voluntariado que promueve la UCLM en acciones solidarias y de sensibilización tiene rostro femenino

Este miércoles ha echado a andar en el campus de Toledo el III Foro de Voluntariado, con el que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) pretende implicar a los jóvenes de la región en iniciativas solidarias y de sensibilización. De momento, son las estudiantes las que muestran mayor compromiso social, pues son ellas las que más participan.

"Esto es un buen acicate para que los hombres nos espabilemos un poco en lo que es el compromiso social. Es muy característico, se da, en general, en todos los ámbitos, y aquí en la comunidad universitaria es algo perceptible también", ha destacado el director de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Ramón de Páramo, que promueve este foro.

En declaraciones a los medios, antes de su inauguración, Páramo ha destacado que este encuentro, que tiene carácter itinerante y se celebrará el próximo año en el campus de Albacete, visibiliza compromiso social y político que la universidad tiene con el voluntariado durante todo el año.

De igual modo, ha indicado que este foro supone una buena forma de participación de la comunidad universitaria, al margen de lo que es su compromiso académico y su formación en competencias profesionales, aportando al estudiantado una dimensión de "persona integral, con autonomía, con capacidad crítica y con compromiso social y político, con independencia de su competencia profesional para su inclusión en el mercado laboral".

El responsable de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha ha destacado que por los 22 estand que componen dicho foro ya han pasado cerca de 260 estudiantes, la mayoría de ellos movilizados por la Facultad de Educación de Toledo.

En la apertura también ha participado el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, que, tras apuntar que hasta la fecha son un total de 60 las asociaciones adheridas al programa de voluntariado, ha reparado en que el número de participantes ha ido creciendo con los años.

Dicho esto, ha explicado que la Fundación General de la Universidad imparte un curso, previo a las acciones de voluntariado, para capacitar mejor a los estudiantes.

El rector también ha señalado que las acción de voluntario que promueve la UCLM mayoritariamente se queda en Castilla-La Mancha, porque las ONGs que están adheridas son de la región, aunque también hay programas que tienen una mayor trayectoria en el tiempo a lo que es el programa de voluntariado de la institución académica que saltan las fronteras nacionales para ir a otros países.

Pese a asegurar que e el programa ha ido mejorando a lo largo de las anteriores ediciones, Garde ha indicado que es preciso "escalarlo" para que tenga una mayor dimensión.

La sesión de apertura también ha contado con la presidencia de la viceconsejera de Servicios y Prestaciones, Guadalupe Martín, que ha indicado que este foro es un espacio "magnífico" para poder difundir la labor increíble que hacen las personas voluntarias, y, sobre todo, en este espacio de formación académica, pero también de formación como personas a los jóvenes de la región.

"Queremos animar a otros estudiantes a que participen. Esto no es cuestión de tener tiempo o no tener tiempo, esto es cuestión de ser sensible, de querer ejercer esa solidaridad con otras personas y, sobre todo, de poder compartir sus aprendizajes con personas que no tienen las oportunidades de estar en la Universidad de Castilla-La Mancha".

Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha valorado la iniciativa que sirve para fomentar el voluntariado, una práctica que "enriquece a todas las personas, no solamente a quienes lo reciben, sino a quienes lo brindan".

"Los jóvenes son un activo importantísimo y contar con ellos para labores de voluntariado es algo muy importante", ha insistido Illescas, que ha puesto en valor que la institución académica incentive este tipo de solidaridad y de compromiso social.