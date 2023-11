Vivienda, movilidad, educación y sanidad: los pilares del RetoDemográfico de Teresa Ribera

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que la disponibilidad de vivienda, la movilidad y la dotación de servicios de educación, sanidad y de atención sociosanitaria son la base para lograr que se fije población en los pequeños pueblos de España.

La ministra ha hecho estas observaciones en la presentación de la 'Conferencia Europea sobre reto demográfico y políticas contra la despoblación', que ha organizado el Gobierno de España con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea.

La jornada se ha convocado en el Centro de Congresos y Convenciones del Parador de La Granja de San Ildefonso y a la misma han acudido las ministras de Francia y Portugal, Dominique Fauré y Ana Abrunhosa, respectivamente, responsables de las políticas de Reto Demográfico.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España ha comentado que la Conferencia sirve para reunir a colegas de gobierno de varios países europeos, asociaciones, universidades y técnicos "que trabajan en aspectos vinculados a la despoblación o cómo luchar contra ella, con la mejora de la calidad de los servicios en el ámbito rural".

Ribera ha mencionado que "un fenómeno frecuente en Europa, en el ámbito rural, es la tendencia a la concentración en áreas metropolitanas, con el envejecimiento y la masculinización de la población rural".

Con esa perspectiva general en la Unión Europea, el Gobierno de España ha organizado este taller, durante la Presidencia española de la UE, "con la vocación de encontrar respuestas, trabajar juntos y exponer las experiencias del proyecto 'Campus Rural'', donde los jóvenes universitarios tienen su primera experiencia laboral en pequeños pueblos", ha comentado la ministra.

'Campus Rural', en palabras de Teresa Ribera, "es un programa que permite que la primera experiencia práctica profesional de los chicos que están al final de su ciclo de formación universitaria tenga lugar en pequeños pueblos con participación en servicios públicos o en pequeñas empresas o cooperativas del ámbito rural".

MEDIO MILLAR DE PARTICIPANTES

En la edición de este año han participado más de quinientos jóvenes, de treinta y ocho universidades, que han podido vivir su primera experiencia laboral gracias a la paulatina conectividad, a la digitalización del mundo rural.

Respecto a regiones como Castilla y León, la ministra ha recordado que iniciativas como el 'Plan Único' han permitido digitalizar prácticamente el 90 por ciento de todo el territorio, algo fundamental en una región como la castellanoleonesa, donde la densidad de población está por debajo de la mayor parte de las regiones europeas, con algunas provincias a la cabeza de Europa en cuanto a la baja densidad poblacional.

Sobre futuras líneas de trabajo más concretas, la ministra ha aludido a la movilidad como un aspecto en el que trabajar, siguiendo el ejemplo de Francia, que ya está desarrollando modelos de movilidad rural flexibles, "una especie de combinación entre el taxi rural y Cabify", ha comentado Ribera, "un acompañamiento al taxista rural que permita vía copago que la población rural pueda tener el servicio disponible cuando se necesite, y que sea complementario con las líneas regulares de autobús o las de cercanías de ferrocarril".

Teresa Ribera ha mencionado la importancia de la cooperación transfronteriza para apoyar a los vecinos de los pueblos que están en las franjas entre las fronteras de dos países, donde se dan casos de servicios públicos que se encuentran cerca, pero al otro lado de la frontera.

"Podemos contar con esa garantía de apoyo entre países, como hacemos entre España y Portugal, o eventualmente, contar con los servicios de uno y otro lado de los Pirineos, sin que la frontera política suponga una limitación para el uso de esos recursos", ha precisado Ribera.

La responsable de Reto Demográfico en España ha incidido en que "en esas áreas de frontera, los habitantes se sienten mucho más próximos de quienes viven a 20 kilómetros, al otro lado, que respecto a su capital de provincia, que a lo mejor está a 80 o a 100 kilómetros".

Aquí, la ministra española ha vuelto a mencionar el proyecto 'Campus Rural' como "candidato, el próximo año, a ser transnacional, transfronterizo, con iniciativas conjuntas de emprendimiento con chicos jóvenes que les permitan establecerse en este entorno".

Para Teresa Ribera, en el Reto Demográfico es fundamental "resolver el sentimiento de agravio que puede tener un ciudadano que vive en un ámbito rural por considerar que la calidad de los servicios no son los mismos que los que se prestan en un área metropolitana, (*), que no se produzcan desigualdades entre las personas, tampoco por razón de territorio".

Sobre los pilares en los que basar el trabajo de fijación de población, además de la disponibilidad de vivienda y la movilidad, la ministra ha reconocido la necesidad de servicios fundamentales en el mundo rural, como escuelas rurales y atención sanitaria primaria, pero también ha destacado "la atención a las personas mayores, el mantenimiento de servicios sociales, de apoyo que es capital en lugares que, por definición, tienden a tener un porcentaje de población envejecida".

Teresa Ribera ha resaltado igualmente cómo se está trabajando con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para estudiar esta atención sociosanitaria rural y ha recordado que "la colaboración entre los tres niveles de administración, local, autonómica y estatal, es fundamental".

Según la ministra de Reto Demográfico, "la relación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos es clave y es algo que durante muchos años no ha formado parte de la agenda pública, de la agenda política, no ha sido visible, no se ha visto lo relevante que era dedicar recursos y esfuerzos a recortar esa brecha que ha venido creciendo durante demasiados años".